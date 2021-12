High School Musical, Joshua Bassett ha dichiarato di essere stato vittima di abusi sessuali da bambino

2 minuti di lettura

Joshua Bassett, star del remake di High School Musical, ha dichiarato, durante un’intervista al mensile GQ di essere stato vittima di abusi sessuali durante l’infanzia e prima adolescenza.

“Ho subito molti abusi sessuali nella mia infanzia“, ​​ha detto a GQ. “Non me lo ricordavo fino all’anno scorso, il che è piuttosto folle. L’ho seppellito finora. E quando ero un adolescente, un uomo molto più anziano abusava regolarmente di me, e non ero in grado di vederlo per quello che era in quel momento“.

È la prima che l’attore e cantautore statunitense parla della sua esperienza. Come dichiarato nell’intervista: “Non me lo ricordavo fino all’anno scorso”, il che è molto comune per le vittime di abusi, soprattutto da molto giovani.

Il ventenne ha spiegato che una delle sue nuove canzoni, Set Me Free, descrive in dettaglio come ha gestito il trauma.

“Sono scappato via, ho affrontato le mie paure / Dire a mia madre che sto bene mentre sto trattenendo le lacrime / È stato un anno orribile“.

Bassett ha definito il suo testo “un inno per me e le persone che hanno hanno sofferto come me“. Il cantautore ha poi aggiunto, rivolgendosi al suo abuser: “Mi hai tolto così tanto, ma non puoi prendermi tutto“.

Joshua Bassett non vuole tacere e spera che le sue dichiarazioni siano di aiuto a chiunque abbia subito i suoi stessi trattamenti. Tratterà l’argomento anche in un podcast nel 2022 dal titolo “heavy talks”. Ha spiegato che vuole che sia “il podcast che avrei voluto avere quando ero un bambino“.

Nel maggio 2021, Bassett ha fatto coming out in quando membro della comunità LGBTQIA+. In un’intervista con Clevver News, ha detto: “Penso che Harry Styles sia un bravo ragazzo, non dice troppo, ma quando parla, è importante. È semplicemente fantastico. Chi non pensa che Harry Styles sia figo? Inoltre, è sexy, sai? È anche molto affascinante“. Bassett ha poi scherzato: “Questo è anche il mio video di coming out, immagino“.

Subito ha rilasciato una potente dichiarazione su Twitter poco dopo in cui ha assicurato ai suoi follower che “va bene continuare a capire chi sei” e che sceglie l’amore sull’odio.