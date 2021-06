Joshua Bassett, la star Disney celebra il Pride Month: “Felice di far parte della comunità LGBT”

2 minuti di lettura

20enne californiano diventato celebre grazie al ruolo di Ricky Bowen nella serie televisiva High School Musical: The Musical: La serie, Joshua Bassett ha voluto celebrare il Pride Month con un nuovo coming out ‘non ufficiale’. Mesi or sono, infatti, Bassett fece parlare di sè dopo aver rilasciato un’intervista in cui definiva Harry Styles “hot” e “affascinante”, prima di aggiungere: “Immagino che questo sia il mio video coming out”.

Bombardato dai rumor, Ricky ha successivamente precisato sui social: “Per tutta la mia vita le persone mi hanno raccontato la mia sessualità, mi hanno svergognato per cose di cui non sanno nulla. Voglio dire grazie a quelli di voi che si battono per l’amore e l’accettazione. Tossicità, odio e negatività dicono meno sull’argomento, ma dicono molto di più su coloro che lo vomitano. È il 2021, siamo la generazione dell’amore e della crescita, ed è ora che iniziamo a comportarci in questo modo. Che tu mi ami, mi odi o mi danneggi, io ti amo lo stesso. Ama chi ami senza vergogna. Va bene dover capire ancora chi sei. La vita è troppo breve per lasciare che l’ignoranza e l’odio vincano. Io scelgo l’amore”.

Parlando con GQ questa settimana, l’attore ha ulteriormente approfondito l’argomento, dicendo: “Sono contrario al coming out nel senso che non ce n’è bisogno”. “Ci sono un sacco di lettere nell’alfabeto… Perché preoccuparsi di affrettarsi a trarre una conclusione? A volte la tua lettera cambia, a volte ne provi una diversa, altre volte ti rendi conto che non sei quello che pensavi di essere, o forse l’hai sempre saputo, tutto questo può essere vero. Sono felice di far parte della comunità LGBTQ+ perché abbraccia tutti. Non permettete mai a nessuno di dirvi che l’amore non è amore. Sono quelli che probabilmente ne hanno più bisogno”.

Joshua è noto anche per il suo ruolo televisivo in Grey’s Anatomy e per i singoli “Lie Lie Lie” e “Only a Matter of Time”.