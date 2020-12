“I Think We’d Have a Good Time”, il singolo natalizio di Lorenzo Bosio feat. 36 volti delle notti LGBT d’Italia

“I Think We’d Have a Good Time” è il nuovo singolo di Lorenzo Bosio feat. United Artists, scritto da Francesco Fraioli e distribuito da EFFE Records. Un brano natalizio e dalle sonorità “old pop”, a tratti quasi musical, che celano però un testo nostalgico rivolto al mondo della notte, da cui Lorenzo proviene, in quando da anni direttore artistico del Padova Pride Village. Uno sguardo, seppur malinconico, improntato sulla speranza di un nuovo inizio.

Ho pensato a questo brano per fermare il ricordo di una realtà e di una comunità che è esistita e che esiste, per celebrare ciò che siamo stati e che saremo. Per farci forza, almeno tra di noi, aspettando che le luci si riaccendano. È stata una bella sfida condivisa con tanti amici e colleghi.

Colleghi che sono diventati amici e viceversa e che sono racchiusi sotto lo pseudonimo UNITED ARTISTS: “sono persone che arrivano e si esibiscono in tutta Italia e danno uno spaccato importante delle luci del mondo della notte che questa pandemia ha spento. Mi ha molto impressionato il video del recente singolo di Sophie Ellis Bextor sulla cover di “Crying at the discoteque”: lei che ballava e cantava in un tutti i locali londinesi davanti a una platea vuota. Ecco, noi abbiamo fatto la stessa cosa seppur con una lettura diversa: riaccendere simbolicamente le luci nel nostro mondo per un’occasione.”