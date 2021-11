“Il segno della stortura accompagna la vita”, parla il giovane e poliedrico artista Giorgiomaria Cornelio

2 minuti di lettura

“Inseguo il movimento della danza e delle immagini che sono per me una materia inesauribile di interrogazione e di investigazione. Scrivo poesie e indago la ‘stortura’, un concetto chiave per me. Credo che i corpi siano sempre ‘storti’, non hanno mai una misura normativa o naturale. Questa dimensione della stortura segna la vita, la conduce in questo viaggio continuo, per mettere in discussione ciò a cui siamo abituati”.