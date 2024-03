Lorenzo Licitra è Gesù in Jesus Christ Superstar, la prima foto ufficiale

2 min. di lettura

A 10 giorni dal debutto uffiiciale al Sistina Chapiteau di Milano, in cui sarà in scena dal 7 al 17 marzo, Lorenzo Licitra ha ufficialmente raccolto il testimone da Ted Neeley nel ruolo di Gesù in Jesus Christ Superstar, con la prima immagine ufficiale diffusa sui social.

30 anni dopo la prima volta Massimo Romeo Piparo riporterà nei teatri d’Italia il leggendario musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, esploso esattamente mezzo secolo fa. Licitra, ex trionfatore di X Factor, nel 2023 visto a Una Voce per San Marino, fresco di exploit a Tale e Quale Show e ormai storico compagno di Gabriele Rossi, sarà affiancato dalla popstar Anggun che interpreterà Maria Maddalena. Nel cast anche Feisal Bonciani nel ruolo di Giuda e Frankie Hi-Nrg negli abiti di Erode.

Il profilo social del Sistina ha pubblicato un video backstage con tutto il cast protagonista, Licitra in testa. Nelle ultime settimane Lorenzo ha confessato di aver presentato un brano per Sanremo 2024, da Amadeus scartato.

A fine 2021, come dimenticarlo, Gabriele Rossi fece coming out in tv e al tempo stesso outing, svelando di essere il suo compagno. Il tutto con una naturalezza insolita e al tempo stesso bellissima. Da noi intervistato, Licitra ci spiegò che non aveva mai “sentito l’esigenza di dover dire con chi fossi, chi avessi accanto. Quando è arrivato Gabriele nella mia vita mi ha sicuramente facilitato questo lato, proprio perché è stato tutto naturale, bello. L’ho vissuto in maniera serena, tranquilla”. Gabriele e Lorenzo sono ormai una coppia da oltre 4 anni. “Lui mi scrisse subito dopo X Factor, su Instagram, e l’8 gennaio 2020 ci siamo visti a Firenze e non ci siamo più lasciati. È stato un incontro fortunato. Tra le altre cose dal primo incontro c’è stato un anno di messaggi su Instagram, è stato un rapporto molto bello sin dall’inizio. E dura ancora. Poi diciamo che il Covid ha fatto sì che quei 3 anni e mezzo sembrassero otto, perché l’abbiamo vissuto insieme. Anche quella è stata una bella prova, perché ci conoscevamo da pochissimo”.

“Jesus Christ Superstar”‘ sarà in scena al Sistina Chapiteau di Milano dal 7 al 17 marzo e al Teatro Sistina di Roma dal 20 al 31 marzo.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.