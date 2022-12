Torna Sherocco Academy 2023, ecco come contribuire

0:00 Ascolta l'articolo

Per chi non lo sapesse, Sherocco è stato tra gli appuntamenti più belli del 2022.

Dal 23 al 26 giugno 2022 ad Ostuni, presso Valle d’Itria nel spazio culturale della Luna nel pozzo, la prima edizione del festival è stata ‘piena quanto un Pride in marcia’ (qui potete leggere il resoconto del nostro Simone Alliva), in grado di accogliere letture di Paul B. Preciado e interventi di Porpora Marcasciano nella stessa stanza, tra musica, performance, e una vera e proprio Academy.

Un laboratorio culturale immerso nella natura e nella bio diversità, inedito nel panorama nazionale, che solo nel 2022 ha ospitato fino a 150 partecipanti, unendo studi e riflessioni teorico politiche e culturali a linguaggi artistici e performativi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sherocco (@sherocco_festival)

Dal 29 Giugno al 2 Luglio 2023, Sherocco Academy promette di tornare ancora più esplosiva e intersezionale, con una nuova edizione che vedrà il contributo del comitato scientifico composto da Maya De Leo (docente di Storia LGBTQIA+ presso l’Università di Trento e autrice del saggio Queer, storia culturale della comunità LGBT+) Sala Garbagnoli (ricercatrice presso il laboratorio di Studi di genere e sessualità dell’Université Paris 8 e vincitrice nel 2021, del premio Emma Goldman Award) e Francesca Romana Recchia Luciani (responsabile della linea d’azione sulle questioni di genere dell’Università di Bari e coordinatrice del Centro Interdipartimentale di Studi sulle Culture di Genere-UniBAe) insieme alla direzione artistica dell’attrice e performer Silvia Calderoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sherocco (@sherocco_festival)

Proprio per questo il crowfunding lanciato in questi mesi, come spiega la co-fondatrice del festival Titti De Simone (qui la nostra intervista), ha duplice importanza: con il sostegno di Banca Etica e Produzioni dal Basso, oltre a permettere alla summer school di crescere e andare oltre i confini nazionali, ampliando la community su tutto il territorio, ha l’obiettivo di raccogliere fino a 10.000 euro, mettendo a disposizione vere e proprie borse di studio per student* interessat* a partecipare alla Sherocco Academy, coprendo spese per viaggio e soggiorno.

Un piccolo ma essenziale contributo per raccontare, unire, e celebrare le nostre storie, armat* di cultura e ascolto reciproco. Un’occasione per non addormentarci sui passi in avanti che abbiamo fatto, ma permetterci ancora una volta di spiazzare via la vergogna con un vento d’orgoglio.

Potete partecipare al crowfunding cliccando qui.

© Riproduzione Riservata