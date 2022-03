Il vento queer di Sherocco Festival: un’academy di gender studies, Paul Preciado, Silvia Calderoni e molto altro

2 min. di lettura

Preparatevi perché questa estate soffierà un vento nuovo, e porterà con sé grandi sorprese: dal 23 al 26 Giugno arriva Sherocco, primo festival dedicato alla cultura e alla formazione queer.

Situato nel suggestivo contesto rurale della Valle d’Itria, tra Ostuni e Cisternino, Sherocco è un’iniziativa culturale e artistica sulla storia e la cultura LGBTQIA+, una piattaforma di stimoli, critica, suggestioni e analisi, per contrastare la discriminazione e divulgare le nostre realtà, attraverso un vero e proprio percorso formativo su studi di genere, discriminazione, uguaglianza, arte e cultura queer, transfemminismo, nel Sud Italia.

Tutto questo attraverso spettacoli, musica, mostre, laboratori, workshop e seminari orchestrati dai migliori ospiti nazionali e internazionali.

Ci sarà la prima Summer School sugli studi di genere e teoria queer, la Sherocco Academy: il percorso sarà diviso in due ambiti:

Un progetto multidisciplinare, che lascia spazio anche a spettacoli teatrali e musicali, talk e presentazioni di libri, mostre e laboratori creativi: come MDLSX, spettacolo scritto in forma di monologo/vj set con l’attrice e performer Silvia Calderoni, TIRESIAS, opera di Giorgina Pi, che mescolando poesia, rap e politica, narra la storia di una figura che va oltre genere, età e tempo, interpretata da Gabriele Portoghese, e Lectio Magistralis, con il grande ritorno in Italia di Paul B. Preciado, scrittore e filosofo trans, tra i più grandi pensatori al mondo negli studi di genere, teoria queer e transfemminismo. Ma anche l’esibizione di H.E.R, un monologo inedito di Nicole De Leo, la cantautrice e artista multiforme Eleonora Magnifico, e una festa di compleanno speciale a Vladimir Luxuria tra Pasolini, Shakespeare, e Tondelli.

Non mancheranno incontri con la casa editrice Fandango, Laboratori sul Queer Food insieme a Nick Difino, la mostra fotografica di Dilan Gianoccaro contro la mascolinità tossica, e molto altro.

Sherocco ha l’obiettivo di essere vistə e far vedere: è un’occasione per intervenire, raccontarci, e smantellare i peggiori retaggi culturali del nostro paese, armandoci di cultura e ascolto. È un vento rivoluzionario e liberatorio, che ci trasporta in una Puglia inaspettata, donando alle suggestive e preziose risorse artistiche del Sud, una nuova identità inclusiva e accogliente. Un progetto che si rivolge a qualunque generazione o genere, che guarda alla comunità, con uno sguardo nazionale e internazionale, ma anche alla dimensione locale, valorizzando il territorio pugliese e offrendo un posto anche a chi non sa nulla del mondo LGBTQIA+ e vuole scoprire e apprendere di più. Per spazzare via la vergogna con una ventata d’orgoglio.

Gay.it è media partner di Sherocco: presto vi racconteremo molto di più.

