ILGA Europe espelle Arcilesbica per transfobia: “Procedure avviate, aspettiamo il completamento”

Dopo l’ennesimo attacco alla comunità trans (Buon 8 marzo a tutte le donne, ma non a quelle trans) in occasione della Festa della Donna, Arcilesbica potrebbe essere espulsa da ILGA (International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association).

Ad essere precisi, l’idea di prendere seri provvedimenti in merito all’associazione transfobica era già nata a dicembre del 2020, ma a seguito dell’ultima trovata, su Twitter un utente ha chiesto a ILGA – Europe se ci fossero novità a riguardo.

La cacciata di Arcilesbica da ILGA ormai prossima

In quel post di poco più di 3 mesi fa, ILGA – Europe aveva scritto:

ILGA-Europe prende molto seriamente qualsiasi posizione anti-trans da parte delle organizzazioni membri. Questo è il motivo per cui stiamo attualmente esaminando la questione dell’adesione ad Arcilesbica, come faremmo per qualsiasi altro membro in situazioni simili.

Aveva anche rivolto la questione a ILGA – World, la sede centrale. Da dicembre, però, non si sono visti passi in avanti. Per questo motivo il profilo di PornoNoblogs ha chiesto aggiornamenti, chiedendo se ILGA avesse esaminato la questione Arcilesbica, confermando o meno l’espulsione.

Ieri Arcilesbica ha condiviso il proprio odio transfobico, ancora una volta. Ilga Europe ci puoi aggiornare riguardo i risultati della vostra indagine? O dobbiamo pensare che ILGA non sia un posto sicuro per le persone trans?

“Grazie per aver portato alla nostra attenzione queste affermazioni transfobiche”, hanno replicato via Twitter. “ILGAEurope è un posto sicuro per le persone trans. È per questo motivo che abbiamo chiesto a ILGAWORLD di rimuovere Arcilesbica. Stiamo aspettando il completamento delle procedure ufficiali“.

È quasi inutile sottolineare quanto sia importante per ILGA non avere un’associazione transfobica al suo interno, soprattutto considerando che da decenni supporta la società civile LGBTI in tutto il mondo, inclusa quella trans.