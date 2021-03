L’8 marzo di Arcilesbica: Buona Festa della Donna, ma non a quelle trans

2 minuti di lettura

Nel giorno dedicato a tutte le donne, non possono certo mancare gli auguri da chi sfrutta la ricorrenza per attaccare quelle persone che non si riconoscono nel sesso attribuito alla nascita, ovvero le donne trans. E mentre Pillon attacca Vladimir Luxuria, affermando che “femmina non è“, Arcilesbica ha pensato ad un augurio per la Festa della Donna solamente per chi è nata donna. Escludendo dunque a priori le donne transgender.

Dalla pagina Facebook, Arcilesbica Nazionale stila una lista di temi che appoggia e quali no. E tra i temi contrari, balza subito al primo posto quello negativamente considerato “utero in affitto” (il nome corretto sarebbe gestazione per altri, o GPA), per passare poi all’attacco della comunità trans con “autocertificazione di genere“ e “blocco della pubertà dei minori non conformi alle norme di genere, erroneamente detti trans“.

Buona Festa della Donna, ma non a quelle trans

Il senso “dell’augurio” di Arcilesbica Nazionale sembra proprio questo: buona Festa della Donna solamente a chi è nata donna, mettendo da parte tute quelle donne trans che già ogni giorno lottano per affermare i loro diritti.

Nel post realizzato per la giornata delle donne, infatti, unisce la lotta alla prostituzione e la difesa del legale madre figli* al rifiuto della comunità trans, poiché non vere donne.

In questo modo, troviamo appunto la loro contrarietà alla GPA, spiegando di essere invece a favore all’abolizione universale dell’utero in affitto (una legge proposta da Giorgia Meloni) e all’apertura delle adozioni a single (già presente in Italia) e a tutte le coppie, anche dello stesso sesso. Ma soprattutto, troviamo la loro apertura alla rivendicazione dei diritti delle persone trans, purché non ledano i diritti delle donne. Infine, si dicono contro al blocco della pubertà nei minori(solitamente tramite l’assunzione di triptorelina) che presentano una disforia di genere, condannandoli quindi a una vita di disagio, sempre in conflitto con il proprio corpo.

Da Arcilesbica Nazione è tutto, buona Festa della Donna.