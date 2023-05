Cristina Scuccia in diretta all’Isola: “Credo nell’amore libero, tutto può succedere” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Cristina Scuccia sempre più protagonista all’Isola dei Famosi. L’ex suora di The Voice, che ora vive in Spagna, è tornata a parlare della propria vita privata in diretta su Canale 5. Interpellata da Ilary Blasi e dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, Scuccia ha parlato di amore, di un fidanzatino avuto da giovanissima, prima che si consacrasse, guardando all’oggi e all’imminente futuro, senza limitazioni di alcun tipo.

“Non ho mai vissuto quel rapporto di fidanzamento come se fosse qualcosa che mi riempisse, mi mancava sempre un pezzettino che poi chiaramente ho capito era la mia donazione totale a Cristo“.

Ma che caratteristica dovrebbe avere la persona che cerca Cristina? “Mi lascio sorprendere. Non deve avere caratteristiche precise. Quello che sarà sarà”, ha precisato Scuccia, che ha poi confessato di pensare all’amore.

“Devo essere sincera, avevo sottovalutato questa esperienza. Tutti i vuoti dentro qui si amplificano, si amplificano le mancanze affettive. È come se stessi ancora meditando su cosa fare domani, nella mia vita. Ci penso all’amore, perché io credo nell’amore, credo nell’amore libero, non so cosa il Signore prospetti per me domani. Sono aperta alla vita. Tutto può succedere!”.

Parole che arrivano dopo l’outing di una giornalista ai danni di Cristina e la precisazione di quest’ultima, che ha detto di essere attratta dalle persone, e non dagli uomini e/o dalle donne.

Nel corso della puntata, che ha visto l’ingresso di Gian Maria Sainato, Vladimir Luxuria ha chiesto a Cristina una sua opinione sulle parole di Papa Francesco, secondo cui la castità per i preti non dovrebbe più essere un dogma. “Una suora potrebbe innamorarsi, senza sentirsi obbligata a levarsi il velo?”. Scuccia ha esplicitato il proprio dissenso.

“Non sono d’accordo su questa cosa. Se tu doni la tua vita completamente, quella non è una rinuncia è un dono. Privarsi di qualche cosa per elevarsi. Se tu ti consacri, non riesco a vedere una persona che ha una famiglia e il carico di una comunità intera. Forse per un uomo è un’esigenza più grande. Se tu sei suora e ti innamori, devi lasciare“.

“Mi basta questo“, ha concluso Vladimir, alludendo probabilmente alla storia personale di Cristina Scuccia, nominata a fine puntata dai colleghi naufraghi e ora a rischio eliminazione.

