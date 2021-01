ISTAT, via a un’indagine sulle discriminazioni LGBT nel posto di lavoro

Nei prossimi mesi l’ISTAT (Istituto nazionale di Statistica) avvierà uno studio in collaborazione con l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) rivolto alle discriminazioni nei confronti delle persone LGBT nel mondo del lavoro. È la prima volta che avviene questa tipologia di ricerca in Italia.

In questi giorni, molti cittadini italiani stanno ricevendo a casa questa lettera, i cui nominativi sono stati estratti dalle liste anagrafiche dei comuni e in particolare dal registro delle Unioni Civili.

Non è obbligatorio rispondere al questionario, ma è comunque molto importante per la comunità LGBT italiana dare un seguito alla richiesta. Qui il link: Questionario Istat sulle discriminazioni LGBT.

I’Istat entra in gioco contro le discriminazioni LGBT

Attraverso lo studio, l’ISTAT intende verificare i numeri delle discriminazioni sul luogo di lavoro, ma anche nella vita quotidiana. Non esistono stime ufficiali delle discriminazioni per orientamento sessuale in Italia, se non quelle pubblicate da associazioni e media. Gay.it, ogni anno a dicembre, condivide la lista delle aggressioni fisiche e verbali da noi riportate nell’arco di tutto il 2020, almeno quelle denunciate pubblicamente.

La raccolta di informazioni promossa dall’Istituto Nazionale di Statistica – che è tenuto a realizzare per legge – permetterà di ottenere un quadro generale e veritiero dell’omotransfobia in Italia.

Da quanto riportato, il questionario sarà online e vi si potrà accedere attraverso un codice personale indicato nella lettera. Verrà trasmesso per via telematica direttamente all’ISTAT, entro febbraio 2021.