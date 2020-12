L’omotransfobia in Italia nel 2020: più di una denuncia a settimana su Gay.it

Le aggressioni e gli insulti omofobi nell’Italia del 2020, tra lockdown e Covid, non si sono risparmiate nemmeno quest’anno. Con il ddl Zan presto all’esame del Senato, abbiamo contato ben 64 episodi di omotransfobia in Italia. Vediamo il triste elenco, mese per mese.

64 casi in un anno, significa oltre 5 casi ogni mese, uno a settimana. Un episodio di omotransfobia in Italia a settimana. Ragioniamoci.

L’omotransfobia in Italia del 2020 – tutti gli episodi

A Gennaio 2020 non si sono registrati molti casi di omotransfobia in Italia, almeno da noi riportati. Marzo e Aprile sono stati i mesi del primo lockdown. In questo periodo, sembra non si siano verificati episodi.

Gennaio 2020

Febbraio 2020

Maggio 2020

Giugno 2020

Luglio 2020

Agosto 2020

Settembre 2020

Ottobre 2020

Novembre 2020

Dicembre 2020

Parliamo, in totale, di 64 episodi di omotransfobia in Italia. Purtroppo, sappiamo che questi sono quelli che attraverso denunce social e comunicati sono stati da noi riportati. Ma saranno molti, moltissimi, quelli avvenuti e mai denunciati, oppure rimasti inascoltati.

A inizio 2021 inizieranno i lavori al Senato sul ddl Zan, dopo l’approvazione alla Camera. La speranza è che entra l’estate la legge possa diventare ufficialmente realtà.

Foto di Ketut Subiyanto da Pexels.