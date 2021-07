Jack Dylan Grazer di “We Are Who We Are” fa coming out: “Sono bisessuale” – VIDEO

2 minuti di lettura

18 anni il prossimo 3 settembre, il lanciatissimo Jack Dylan Grazer, protaognista indiscusso della miniserie We Are Who We Are di Luca Guadagnino, ha fatto coming out. L’attore, voce originale di Alberto Scorfano nel bellissimo Luca del nostro Enrico Casarosa, ha dichiarato la propria bisessualità sui social.

Su Instagram Live, dopo che un fan gli ha chiesto se fosse gay, Grazer si è fatto una risata e ha serenamente risposto: “Sono biiiii“. Successivamente, su Instagram Grazer ha poi aggiornato i propri pronomi a “he/they”. Dopo aver risposto al fan, Grazer ha citato il suo Alberto Scorfano nel nuovo capolavoro Disney-Pixar Luca, gridando “SILENZIO BRUNO!“.

Sbarcato direttamente su Disney Plus, Luca è stato paragonato da molti a Chiamami col tuo Nome, pur raccontando una storia d’amicizia, un coming-of-age adolescenziale nella Liguria degli anni 50′ e ’60. Lo stesso regista, Enrico Casarosa, ha dichiarato: “Adoro i film di Luca Guadagnino, è un tale talento, ma qui abbiamo scelto volontariamente una storia pre-adolescenziale. Si tratta di amicizie platoniche”. “No, non c’è Chiamami col tuo nome in Luca. Sono amici. Alberto e Luca sono soltanto amici”.

L’anno scorso, Grazer ha ricevuto il plauso universale della critica per la sua interpretazione nella miniserie HBO We Are Who We Are, dove ha indossato gli abiti di Frazer Wilson, quattordicenne che si trasferisce da New York in una base militare in Veneto con le sue due madri. Precedentemente, Jack ha lavorato nei due film di It, nella serie televisiva Me, Myself & I e in Shazam.