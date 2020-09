Jane Fonda, una strepitosa intervista in difesa dei diritti LGBT diventa virale dopo 40 anni – video

jane fonda was saying this in the 70s while some celebrities only manage to say “gay rights” today pic.twitter.com/qsGQlAeepK — milena (@sarahsbian) September 9, 2020

Una vecchia intervista a Jane Fonda del lontano 1979 è incredibilmente diventata virale su Twitter. Oggi fantastica 82enne, con 2 premi Oscar vinti oltre a 6 Golden Globe, due Premi BAFTA, un Premio Emmy, un David di Donatello e un Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la Fonda è sempre stata paladina dei diritti LGBT, avendo preso parte ai disordini della Notte Bianca di San Francisco (21 maggio 1979), esplosi dopo l’omicidio di Harvey Milk e l’indulgente condanna al suo omicida Dan White (sette anni e otto mesi di prigione). In quell’occasione, come si vede dal video riesploso on line, il giornalista le chiese se i gay fossero vittime di discriminazioni. Questa la sua risposta.

Assolutamente. Culturalmente, psicologicamente, economicamente, politicamente, i gay e le lesbiche sono discriminati.

Era il 1979, bisogna rimarcarlo, ribadirlo. Altri tempi, eppure Jane Fonda era schierata al nostro fianco, in strada. E quando il giornalista le domandò se ritenesse che la comunità LGBT stesse ‘usando’ la sua organizzazione, la Campaign for Economic Democracy fondata dall’ex marito Tom Hayden, la diva fu ancor più netta.

Spero che mi usino. Perché sarei qui se non per essere usata da brave persone per cose positive? Faccio parte di un’organizzazione e potresti anche essere cinico come sei nel chiedermi: “Non è l’organizzazione che ti sta usando?” Ma potresti anche pensare: ‘Non sta usando l’organizzazione nello stesso modo in cui i gay e le lesbiche qui in strada usano l’organizzazione di cui fanno parte, se ci aiuta a dare una prospettiva, se ci aiuta a mantenere intatti i nostri valori, ad aumentare il nostro potere – perché come individui non abbiamo molto, ma tutti insieme abbiamo molto potere‘. Tutti usano il proprio potere. Il punto è per cosa lo stai usando, se è solo per avidità o per motivi egoistici? Questo è il punto. Ma se ci usiamo l’un l’altro per cose positive, allora perché no?”

La clip è stata pubblicata insieme alla didascalia: “Jane Fonda lo diceva negli anni ’70, mentre alcune celebrità di oggi riescono a dire solo “diritti dei gay””. 3 milioni e mezzo di views in pochi giorni.