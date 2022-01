Jannik Schümann, l’Imperatore Franz nella serie Sissi è gay e felicemente fidanzato – la gallery social

2 minuti di lettura

29enne attore tedesco, Jannik Schümann è da due settimane sbarcato su Canale 5 grazie alla miniserie kolossal Sissi, interamente centrata sull’iconica Elisabetta “Sissi”, imperatrice d’Austria-Ungheria. Nei sei episodi della miniserie Jannik interpreta Franz Joseph I d’Austria, storico amore di Elisabetta di Baviera.

Nel 2020 visto al cinema in Monster Hunter di Paul W. S. Anderson, Schuemann è dichiaratamente omosessuale nella vita reale. 12 mesi fa, era fine 2020, il coming out social, mostrando al mondo l’amatissimo fidanzato Felix Kruck, con cui fa ancora coppia. I due, quando la miniserie Sissi è stata presentata a Cannes, hanno sfilato sul red carpet mano nella mano.

Entrambi bellissimi, da un anno a questa parte condividono il proprio amore su Instagram, con scatti il più delle volte travolti da like e commenti. La carriera di Jannik, che ha girato decine di serie tv e film negli ultimi 15 anni, non ha minimamente risentito del coming out, tant’è che in Sissi interpreta il ruolo del bel Francesco Giuseppe I d’Austria, interpretato dall’austriaco Karlheinz Böhm nel classicone cinematografico del 1955 di Ernst Marischka con Romy Schneider negli abiti della principessa.

Quando ha fatto coming out su Instagram, condividendo una foto in bianco e nero abbracciato a Felix, Jannik ha ricevuto anche il sostegno pubblico di sua mamma, che ha semplicemente commentato: “sono molto, molto orgogliosa di mio figlio”.

In testa al post la gallery social con protagonisti Schümann e l’amato.

