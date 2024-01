Jennifer Lopez è tornata: ecco il singolo “Can’t Get Enough” che anticipa l’album “This Is Me… Now” – VIDEO

2 min. di lettura

Ci sono voluti 10 anni, ma finalmente Jennifer Lopez è pronta a condividere con i fan un nuovo disco di inediti. Uscirà il 16 febbraio This Is Me… Now, il suo nono album in studio anticipato da Can’t Get Enough, primo estratto già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 12 gennaio. Ad accompagnare il brano è il video firmato dal regista Dave Meyers, che ha realizzato videoclip per altre grandi star come Drake, Taylor Swift e Harry Styles.

J.Lo per il proprio ritorno ha deciso di fare le cose in grande. This Is Me… Now si configura infatti come una “musical experience” che verrà completata da This Is Me… Now: A Love Story, lungometraggio in stile musical disponibile in streaming su Prime Video dal 16 febbraio e che pare verterà sulla vita della popstar e sul suo ritrovato amore con Ben Affleck, sposato nell’estate del 2022 dopo circa 20 anni dalla fine della loro relazione che riempì le pagine dei tabloid nei primi anni Duemila (e chissà se J.Lo parlerà di nuovo di suo nipote?).

Il nuovo album della Lopez, che come da tradizione fonde pop, R&B e influenze hip hop, la vede debuttare nelle vesti di produttrice esecutiva, ed è stato realizzato insieme a Rogét Chahayed (già al lavoro per Doja Cat, Travis Scott), HitBoy (Drake), Jeff “Gitty” Gitelman (H.E.R, Victoria Monet), Angel Lopez (Jack Harlow), Drew Love (G-Eazy, The Chainsmokers), INK (Beyoncé), Prince Chrishan (Meek Mill, Chris Brown), con la supervisione di Brandon Riester, A&R di BMG. Si tratta del primo importante progetto musicale di J.Lo in un decennio di carriera, pubblicato grazie al contratto di collaborazione Nuyorican/BMG annunciato di recente.

I fan possono già ordinare la propria copia del disco, disponibile in una vasta gamma di formati ed edizioni che fanno la gioia dei collezionisti. C’è la versione deluxe del CD con 40 pagine di foto esclusive e 2 polaroid dell’artista, ma ci sono soprattutto numerosi vinili con copertine e colori diversi: si va da quello standard verde, a quello autografato color smeraldo disponibile in esclusiva sul sito www.onthejlo.com fino a quello realizzato per Amazon e Target, per un totale di 8 edizioni differenti.

Tanta carne al fuoco insomma, per quello che promette di essere il racconto della storia di Jennifer Lopez con una crudezza, una vulnerabilità e un’onestà senza precedenti volto ad esplorare gli alti e i bassi della vita, dell’amore e delle relazioni.

Emanuele Corbo

