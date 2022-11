Jesse Tyler Ferguson di Modern Family e Justin Mikita sono diventati di nuovo papà

< 1 min. di lettura

Si chiama Sullivan il secondogenito di Jesse Tyler Ferguson, celebre Mitchell Pritchett di Modern Family, e suo marito Justin Mikita, sposato nel 2013. Sullivan Louis Ferguson-Mikita, nato il 15 novembre, è arrivato in famiglia due anni dopo Beckett Mercer Ferguson-Mikita, nato il 7 luglio 2020. A darne notizia lo stesso Jesse, via Instagram, con le primissime foto del neonato e un giochino per la culla che richiama all’arcobaleno.

Ferguson è scappato da Broadway, dove è impegnato a teatro con Take Me Out, proprio per assistere alla nascita del secondogenito. “Un ringraziamento speciale al Dr. Shahin Ghadir per averci aiutato a far crescere la nostra famiglia, alla nostra incredibile mamma surrogata e tutti gli infermieri e ai medici“, ha scritto sui social l’attore. “Siamo felicissimi di essere una famiglia di quattro persone“. Jesse si è preso 48 ore di libertà per godersi l’ultima novità di casa, affidando a Timothy Wright il compito di sostituirlo a teatro per due giorni.

Jesse e Justin, avvocato, fanno coppia dal lontano 2010. A sposarli, nell’estate del 2012, il drammaturgo e sceneggiatore Tony Kushner, autore della leggendaria opera teatrale Angels in America, Premio Pulitzer nel 1993. Candidato a 5 premi Emmy grazie proprio a Modern Family, Jesse tornerà presto in sala con Cocaine Bear, thriller di Elizabeth Banks attualmente in post-produzione.

