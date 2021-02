Joe Biden ha firmato uno storico memorandum per i diritti LGBTQ a livello globale

< 1 minuto di lettura

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha ieri firmato uno storico memorandum in difesa dei diritti LGBT a livello globale. Ad annunciarlo il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan.

“Riflette il suo profondo impegno per questi temi sia qui negli Stati Uniti che in tutto il mondo“, ha sottolineato Sullivan ai giornalisti. “Gli Stati Uniti si pronunceranno e agiranno per conto dei diritti LGBT“.

“Per rimettere ulteriormente in sesto la nostra leadership morale, sto pubblicando un promemoria presidenziale per rinvigorire la nostra leadership sulle questioni LGBTQI e farlo a livello internazionale“, ha detto Biden ai giornalisti durante il suo primo discorso sulla politica estera. “Faremo in modo che la diplomazia e l’assistenza straniera possano lavorare per promuovere i diritti delle persone, combattendo la discriminazione e proteggendo i rifugiati LGBTQ e i richiedenti asilo“.

“America is back. Diplomacy is back“, ha insistito Biden. “Ricostruiremo le alleanze, saremo impegnati nel mondo, difenderemo la democrazia, i diritti umani. Affronteremo la sfida del cambiamento climatico“.

La difesa dei diritti LGBTQ + è stata uno dei punti chiave della campagna presidenziale di Biden, che ha promesso di approvare nei suoi primi 100 giorni di presidenza l’Equality Act, provvedimento contro ogni tipo di discriminazione che estenderebbe le protezioni dei diritti civili alle persone Lgbt. Il disegno di legge, che andrebbe ad ampliare il Civil Rights Act del 1964, includendo l’identità di genere e l’orientamento sessuale tra le categorie protette dalla discriminazione a livello federale, coinvolgerebbe protezioni che riguardano il lavoro, richieste di prestiti, istruzione, alloggi pubblici.