Jonathan Knight dei New Kids on the Block ha sposato l’amato Harley Rodriguez

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

I New Kids on the Block sono sono stati una boy band anni ’80, all’epoca composta da 5 ragazzi assemblati dal produttore Maurice Starr, che voleva ripercorrere il successo già avuto con i New Edition. Donnie Wahlberg, Joey McIntyre, Danny Wood e i fratelli Jordan e Jonathan Knight. Quest’ultimo, intervistato da Entertainment Tonight, ha ora rivelato di aver sposato l’amato compagno, Harley Rodriguez.

Insieme dal 2008, Jonathan e Harley si sono fidanzati nel 2016. La coppia vive in Massachusetts, dove girano la serie HGTV Farmhouse Fixer. Nella serie, Knight rinnova case coloniche secolari del New England. .

Non contento, Knight è appena tornato da un tour dei New Kids on the Block, ancora oggi in attività. Dopo lo scioglimento del 1994, la boy band si è ricomposta nel 2008. Nel 2011 hanno pubblicato una raccolta collaborativa con i Backstreet Boys sotto il nome NKOTBSB, dalla crasi dei nomi due gruppi. Nel 2013 è uscito 10, loro sesto album in studio, mentre è di questo 2022 il loro ultimo singolo, “Bring back the time“, featuring Rick Astley, Salt-N-Pepa e En Vogue.

Oggi 53enne, Jonathan Knight è membro più anziano della band nonché il primo ad averla lasciata nel 1994, prima della scissione ufficiale. Ad inizio anni ‘2000 ha rivelato di soffrire di disturbi d’ansia, Nel 2011, è apparso nel reality di MTV True Life, per aiutare un fan che soffriva di attacchi di panico. Nel 2009 è arrivato l’outing a mezzo stampa, dalle pagine del National Enquirer che ha pubblicato un articolo di un suo ex fidanzato, Kyle Wilker, in cui costui dichiarava la sua omosessualità senza il suo consenso. Knight disse: “Ho vissuto la mia vita in modo molto aperto e non ho mai nascosto il fatto che sia gay”. “Apparentemente, per essere pubblicamente omosessuali bisogna apparire sulla copertina di una rivista con la didascalia “Sono gay”. Mi scuso per non averlo fatto se questo era ciò che ci si aspettava!”.

© Riproduzione Riservata