La Boum Milano riparte il 4 giugno dai Magazzini Generali

Chiusa la storica Arizona 2000 di via Natale Battaglia causa affitto troppo alto, La Boum Milano riparte dai Magazzini Generali. L’annuncio è arrivato tramite social.

Nuova location e un nuovo inizio! Questa è solo una delle novità che vi abbiamo riservato! Vi riempiremo la vita!

La Boum riparte. Dal 4 Giugno vi aspettiamo nella nuova location per una serata all’aperto, sotto le stelle, con pane, porchetta e fantasia! La Boum è pazzesca! Stay tuned!

Annuncio presto travolto dai like per una serata LGBT di Milano particolarmente amata. D’altronde i Magazzini Generali sono da anni sede di serate queer, e in estate saranno pronti a tornare in attività. Con quali modalità? Lo scopriremo da qui al 4 giugno, tra mascherine, distanziamento e piano vaccinale che corre sempre più spedito.