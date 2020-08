Lady Diana, principessa triste ed eterna icona LGBT: il ricordo a 23 anni dalla sua morte

Ventitré anni fa la vita di Diana Frances Spencer volgeva al termine. Ex moglie del principe Carlo e (forse) erede al trono, futura principessa del Regno Unito, Lady Diana è morta il 31 agosto 1997 per un incidente avvenuto nel tunnel del Pont de l’Alma, a Parigi, assieme al compagno Dodi Al-Fayed e al loro autista.

La sua morte fu una tragedia non solo per la sua famiglia, ma anche per tutti i britannici. E dietro i complotti e i misteri che avvolgono e collegano la sua morte e la famiglia reale inglese, oggi ricordiamo Lady Diana quando era ancora in vita. Ricordiamo il suo impegno a difesa dei più deboli. E vogliamo ricordarla come una grande icona gay.

Lady Diana era davvero un’icona gay?

Diana ha detto “no” all’oppressione, ha sfidato le regole e i paletti che la famiglia reale doveva rispettare. Una ribellione nei confronti del potere patriarcale maschile rappresentato dall’ex marito Carlo, e una voglia di libertà, di vivere la propria vita.

Anche solo per questo, la comunità LGBT ha visto in Lady Diana una figura da ammirare, da rispettare, da prendere come icona. Certo, non è molto simile alla nostra Raffaella Carrà, o a Madonna, o ancora a Cher. Ma a modo suo, Lady D ha saputo stare dalla parte della nostra comunità.

La lotta all’HIV

L’azione più significativa è stata senza dubbio quando inaugurò la prima unità per la cura dei malati di AIDS al Middlesex Hospital di Londra. In un periodo storico in cui l’AIDS stava uccidendo, quando anche solamente toccare una persona sieropositiva era impensabile, Lady Diana strinse la mano a tutti, senza guanti, senza paura.