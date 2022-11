L’amante di Donald Trump presenta un reality show per uomini gay

2 min. di lettura

Sulle reti americane è in arrivo un reality show spudoratamente gay e a presentarlo c’è la (presunta) amante di Donald Trump.

Stormy Daniels, nome d’arte di Stephanie Clifford, condurrà For The Love of DILFs, in uscita nel 2023 sul canale LGBTQIA+ OutTv, gay dating show che seguirà due gruppi di daddy e ‘himbos‘ (ndr. termine anglofono per indicare uomini esteticamente molto attraenti ma poco perspicaci). Le coppie vincitrici riceveranno una ricompensa di 10,000 dollari per ‘investire’ al meglio in questo grande amore.

Per chi non sapesse, Daniels è anche una nota pornostar che venne pagata ben 130,000 dollari pur di non proferire parola sulla sua relazione clandestina con l’ex presidente degli Stati Uniti nel 2006, spuntata sui rotocalchi poco dopo il suo matrimonio con l’attuale moglie, Melania Trump. Un segreto di pulcinella che Daniels riassunse come il “sesso meno entusiasmante della sua vita”, nonostante il disaccordo del diretto interessato.

Nel 2018, nel suo libro Full Disclosure, Daniels paragonò il membro del multimiliardario a Toad, personaggio di SuperMario con la testa a forma di fungo: “Sa di avere un pene insolito” scriveva “È come un grosso fungo, un fungo velenoso. Ero sdraiata lì, infastidita dal fatto che stavo avendo un rapporto sessuale con una persona con il pube da Yeti e i genitali come il fungo di Mario Kart”.

Tra le altre confessioni Trump avrebbe promesso a Clifford di partecipare allo show The Apprentice garantendole la vittoria e truccando i voti del programma: “Era al 100% una sua idea” scrive la pornostar.

Alla faccia dell’imperante omobitransfobia dell’ex presidente, nel 2019 Daniels ha fatto coming out come bisessuale ed è diventata un’assidua alleata per i diritti LGBTQIA+. For The Love of DILFs vuole ribaltare gli stereotipi delle sottocategorie omosessuali. Daniels farà da counseling per i concorrenti, dimostrando come spesso gli opposti si attraggono proprio grazie a quelle differenze.

“Non c’è persona migliore per aiutare questi uomini a trovare l’amore. Aggiunge così tanto humour e cuore allo show. Basta guardarlo per notare quanto cuore investe nella felicità di queste persone” dichiara Topher Cusumano, co-direttore di Daddy TV. “La sua alleanza, popolarità, oltre all’esperienza nelle relazioni la rendono la figura perfetta per aiutare questi ragazzi a trovare l’amore”.

