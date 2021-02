Laura Boldrini vs. Mario Adinolfi: “Deve vergognarsi, la famiglia è dove c’è amore”

2 minuti di lettura

Ieri sera su Rete4 Paolo Del Debbio è tornato a trattare tematiche legate alla comunità LGBT nel corso del suo Dritto e Rovescio. Sul tavolo del dibattito, ancora una volta, le famiglie arcobaleno. A parlarne, con i soliti toni da far accapponare la pelle, Francesco Borgonovo de La Verità e l’immancabile Mario Adinolfi, che ha precisato come “I gay in Italia non possono avere figli, le norme lo vietano“. “Come nascono i figli delle coppie gay? In due maniere. Con la fecondazione assistita eterologa del single o con l’utero in affitto”. “L’articolo 9 della Costituzione definisce il concetto di famiglia per la legge italiana, e la definizione è società naturale fondata sul matrimonio. L’intero corpo delle norme giuridiche italiane è contrario alla definizione di figli di coppie gay, perché la natura la rende impossibile”.

“Le coppie gay non fanno figli, li prendono tramite una transazione economica”, ha insistito Borgonovo, mentre Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia ha sottolineato come un bambino deve avere il diritto “ad avere un babbo e una mamma”, scatenando l’ira di Carmela Rozza, consigliera regionale PD Lombardia. Ospiti in studio anche Sara Manfuso e Vladimir Luxuria.

Ma è da Laura Boldrini, deputata PD, che è arrivata una dura replica ad Adinolfi, secondo cui due padri gay sarebbero un abominio.