Laverne Cox ha trovato l’amore: “È davvero un bravo ragazzo e non me lo aspettavo”

Indimenticata Sophia Burset in Orange is the New Black, la 48enne Laverne Cox ha trovato l’amore. L’attrice l’ha rivelato nel corso del The Ellen DeGeneres Show, senza però svelare l’identità del fortunato.

Trovare l’amore nel 2020 suona quasi come una battuta, ma, sì, Laverne è di nuovo innamorata ed è incredibile. L’amore è una cosa incredibile. È letteralmente questa cosa chimica che è fantastica e lui è davvero un bravo ragazzo, non me lo aspettavo.

L’attrice ha poi svelato che ha iniziato a frequentare il nuovo compagno circa sei mesi fa. “Siamo andati avanti molto lentamente, l’amore è esploso intorno a novembre/dicembre. Questo ragazzo non era mai uscito con una donna trans prima d’ora. I miei ultimi due fidanzati non erano mai usciti con una donna trans prima d’ora. E la cosa interessante è che quando sei famoso, vuoi che il tuo partner sia davvero discreto“.

Cox ha scherzato sul fatto che in passato alcuni dei suoi fidanzati le avrebbero chiesto di “non dirlo a nessuno“, che erano una coppia, mentre ora è proprio lei a chiedere ai suoi compagni di “non dirlo a nessuno“.

Ma il problema nel corso degli anni per me come donna trans e per altre donne trans è che la femminilità delle donne trans è spesso sconfessata. Molte persone non vedono le donne trans come donne. Quindi, gli uomini che sono attratti dalle donne, la gente pensa che siano gay. E se sei un uomo etero, non vuoi che la gente pensi che tu sia gay. Quindi, molte volte non vogliono farlo sapere a nessuno.

Laverne ha girato uno dei film più incredibili e acclamati degli ultimi mesi al fianco di Carey Mulligan, A Promising Young Woman, che punta agli Oscar. Il 4 febbraio prenderà invece forma il podcast The Laverne Cox Show.