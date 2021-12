Le 10 bonazze del 2021

Il 2021 si è quasi concluso ed è tempo di tirare le somme di un anno che alla comunità LGBTQIA+ ha portato tanti dolori, ma anche tante vittorie. Abbiamo parlato di traguardi, di conquiste, violenze, empowerment e accettazione.

Non è un segreto, quando seguiamo una celebrità queer, sia questo per il suo lavoro o il suo attivismo, non manchiamo certo di notare il suo aspetto.

Tra le celebrità queer femminili che popolano i social e gli schermi, ce ne sarebbe una lista senza fine di nomi che si potrebbero inserire tra le più attraenti.

Ecco allora le 10 celebrità femminili queer più attraenti del 2021.