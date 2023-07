Perseguitate, cancellate: le famiglie LGBTQIA+ hanno bisogno di avvocati, ecco come puoi aiutare

0:00 Ascolta l'articolo

Come sapete , nelle scorse settimane alcune Procure hanno deciso di cancellare i riconoscimenti di bambin* nat* in Italia da coppie omogenitoriali.

È successo a Padova, a Milano, a Bergamo e, temiamo, succederà altrove. Qui tutti gli aggiornamenti sulle famiglie arcobaleno di Gay.it >

Il tribunale di Bergamo ha stabilito che dal certificato di nascita di una bambina di nove mesi concepita all’estero con la fecondazione eterologa dovrà essere rimosso il nome di una delle sue due madri; qui l’intervista di Gay.it alle due mamme >

In concreto, significa che ora per lo Stato la madre non biologica perde i propri diritti di genitore sulla bambina e diventa di fatto un’estranea.

Avrà bisogno di una delega per andare a prendere la figlia a scuola e non potrà, tra le tante cose, firmare un permesso per una gita scolastica o un modulo per fare un vaccino, semplicemente fare un viaggio da sola con lei, assisterla in ospedale o, in caso di morte della madre biologica, vedrà un Tribunale decidere delle sorti di sua figlia.

A Padova la procura ha impugnato tutti e 33 gli atti di nascita di bimb* con due mamme registrate dal 2017 ad oggi. Con la stessa intenzione e con le stesse conseguenze e rischi per famiglie che esistono non sulla carta ma vivono ogni giorno la quotidianità, i diritti, i doveri, le gioie e le preoccupazioni di qualsiasi altra famiglia che voi conosciate.

Insieme ad altre associazioni e gran parte della società civile, scioccati dalla aggressività di queste iniziative e dalla disumanità delle conseguenze e dei rischi a cui si sottopone famiglie e bambini abbiamo deciso di non rimanere inerti.

COSA STIAMO FACENDO

Perciò, come Associazione EDGE | LGBTI+ Leaders For Change abbiamo aderito alla campagna nazionale #AffermazioneCostituzionale, lanciata il 23 giugno scorso da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ (qui la guida alla Step Child Adoption curata per Gay.it da Rete Lenford), per riaffermare l’illegittimità della cancellazione di figl* da parte delle Procure, tornando a promuovere in ogni sede giudiziaria le proprie tesi e sollecitando ogni Autorità a investire nuovamente la Corte costituzionale della tutela delle famiglie omogenitoriali.

#AffermazioneCostituzionale significa affermare l’uguaglianza costituzionale di tutte le famiglie.

Rete Lenford ha annunciato che sosterrà tutte le spese relative (costi vivi e compensi legali) alla difesa in giudizio in ogni fase, in ogni grado e dinanzi a qualsiasi Autorità italiana o sovranazionale di tutte le coppie destinatarie di impugnazione da parte della Procura del riconoscimento di figl* da parte del genitore intenzionale.

In qualsiasi città ciò avvenga: dunque, non solo a Padova, oggi al centro dell’attenzione mediatica, ma ovunque.

LA CAMPAGNA DI FUNDRAISING

Noi di EDGE abbiamo deciso di supportare, sin da subito, Rete Lenford dando anche un sostegno pratico ed immediato a questa campagna: sono stati già versati a metà giugno i primi 6.000 euro (messi insieme tra fondi dell’Associazione e donatori anonimi ) per aiutarl* nel loro coraggioso sforzo.

Dal 14 luglio abbiamo invece lanciato sulla Piattaforma Go fund Me ( link https://gofund.me/a6c16f3e) una campagna pubblica di raccolta fondi e sensibilizzazione indirizzata a iscritti , attivisti , simpatizzanti e alleat* a cui chiediamo di scendere in campo al fianco delle famiglie LGBTQIA+ e di difendere i diritti di migliaia di famiglie da attacchi quotidiani e sistemici ed a cui chiediamo di DIVENTARe NOSTR* ALLEAT* in questa battaglia politica e ideologica che non può essere combattuta sulla pelle di minori e di migliaia di cittadin*.

Noi attivist* dell’Associazione EDGE | LGBTI+ Leaders For Change lanciamo questa donazione finalizzata alla campagna Affermazione Costituzionale per raccogliere fondi a favore di Rete Lenford che aiuterà le famiglie LGBTQIA+ a sostenere le spese che dovranno affrontare.

Tutte le donazioni ricevute attraverso questa piattaforma e da questa campagna andranno direttamente a Rete Lenford.

L’APPELLO

“Dona anche tu – quello che vuoi – e aiutaci a portare all’attenzione di chiunque pensi possa aiutarci a sostenere questa campagna Affermazione Costituzionale, inviandola via email, tramite Whatsapp e attraverso i tuoi social.

Non possiamo più continuare ad assistere a soprusi e violenze psicologiche alle famiglie, sulla base dell’orientamento sessuale e a privare della propria identità personale e familiare i bambini e le bambine, in ragione di postulati ideologici e in spregio alle norme costituzionali.

UNISCITI A NOI. DONA E SOSTIENI RETE LENFORD!

Andiamo a vincere questa battaglia di civiltà per le famiglie interessate, per la cultura dei diritti e delle libertà civili.”

immagine di copertina: Foto di Janko Ferlič su Unsplash

