Le Fate Ignoranti, la serie: nel cast anche Luca Argentero e Serra Yilmaz

Dopo aver annunciato il bel Burak Deniz, attore turco sconosciuto in Italia, Ferzan Ozpetek ha svelato altri due nomi che prenderanno parte alla serie tv tratta da Le Fate Ignoranti. Due nomi di grido.

Luca Argentero, che ritroverà Ferzan 14 anni dopo Saturno contro, e soprattutto la mitologica Serra Yılmaz, musa del regista, nonché indimenticata Serra del film originale, uscito nel 2001. Yilmaz e Ozpetek hanno poi girato insieme Harem Suare, La finestra di fronte, Saturno contro, Un giorno perfetto e La dea fortuna. Ferzan le ha prodotto anche il suo esordio alla regia con Cebimdeki Yabanci, remake turco di Perfetti sconosciuti.

“Inizio letture“, ha scritto sui social il regista, facendo intendere che il via alle riprese della serie, che finirà su Star di Disney Plus, è ormai sempre più prossimo. A produrre la serie R&C Productions, a 20 anni esatti dall’uscita del film che lanciò in orbita la carriera di Ferzan, con protagonisti assoluti Margherita Buy e Stefano Accorsi. Non è chiaro se questi ultimi due torneranno anche nella serie, magari per un cameo. 8 episodi da 50 minuti di durata l’uno, co-sceneggiati da Ozpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini.