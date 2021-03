Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek, la serie: Burak Deniz primo attore ufficiale – la gallery social

< 1 minuto di lettura

A poche settimane dall’annunciato via alle riprese, Ferzan Ozpetek ha spifferato il primo nome ufficiale della serie tv interamente dedicata a Le Fate Ignoranti, da 20 anni pietra miliare del cinema queer (e non solo) internazionale.

Si tratta del bellissimo Burak Deniz, 30enne modello e attore nato a Istanbul, 10 anni fa esordiente in tv grazie alla serie Kolej Günlüğü e nel 2018 incoronato Man of The Year da GQ. Tra il 2013 e il 2015 si è poi fatto vedere in Medcezir, remake turco di The O.C., prima di partecipare ad altri progetti televisivi come Aşk Laftan Anlamaz, Bizim Hikaye, e al cinema in Arada di Mu Tun.

In questo 2021 Burak è diventato l’ex-militare Celal Kün nella serie Maraşlı, mentre ora punta al boom italico, come accaduto al connazionale Can Yaman, che proprio Ozpetek ha da poco diretto in una serie di spot per la pasta De Cecco.

Scritta e diretta da Ferzan Ozpetek, la serie su Le Fate Ignoranti andrà in onda e in esclusiva su Star Italia di Disney Plus.