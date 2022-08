Lil Nas X nuovo volto Yves Saint Laurent per trucco e fragranze

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Yves Saint Laurent ha ufficialmente presentato il suo nuovo Ambasciatore negli Stati Uniti: Lil Nas X. Il rapper, dichiaratamente gay, è diventato il volto USA del marchio.

“Nel continuare la sua missione di liberare audace fiducia e autenticità, YSL Beauty nomina Lil Nas X come suo ultimo ambasciatore di trucco e fragranze negli Stati Uniti”, ha annunciato ieri il leggendario marchio. “Un’iconica superstar generazionale nonché audace creatore di cambiamenti, Lil Nas X è all’avanguardia nel come ci vediamo oggi, in un nuovo ordine mondiale che abbraccia l’inclusività e l’impenitente espressione di sé”.

“È stato molto divertente lavorare a questa campagna con YSL Beauty”, ha commentato il rapper. “Sono un marchio così iconico e sono felice di far parte di qualcosa di così unico e rivoluzionario nel mondo della bellezza”. “Grazie YSL per aver abbracciato me e il mio campo e per aver ispirato il cambiamento per la prossima generazione di bellezza.”

Nella campagna, Lil Nas X posa con diversi prodotti di bellezza YSL, compreso un mascara, una tinta, il rossetto. Il rapper supporterà anche la fragranza maschile più venduta di YSL Beauty, Y.







© Riproduzione Riservata