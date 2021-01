Liverpool, i National Museums celebrano on line la storia LGBT

2 minuti di lettura

Il National Museums Liverpool è un sistema museale che comprende numerosi musei e gallerie d’arte, tutti ad ingresso gratuito e ora inevitabilmente chiusi causa Covid-19. Ma sempre in attività. Dal primo febbraio, nel Regno Unito mese della comunità LGBT, prende forma una mostra on line sulla nostra storia, a tema “Body, Mind, Spirit”.

Un programma in continua evoluzione che comprende opere commissionate, tra cui nuove poesie dello scrittore locale Felix Mufti-Wright e interviste con figure di spicco della comunità LGBTQ + di Liverpool, tra cui il detective Christian Owens della polizia del Merseyside e Caroline Paige, primo ufficiale apertamente transgender delle forze armate britanniche. Ampio spazio poi alla figura di Alan Turing e al suo contributo sull’intelligenza artificiale, oltre ad una carrellata di famosi attivisti e scienziati da affiancare a vetrine sulla storia dell’arte LGBTQ +.

Una sezione è dedicata a Polari, linguaggio in codice usato dai gay inglesi quando l’omosessualità era illegale nel Regno Unito, oltre ad una cronologia della storia LGBTQ + e a un mini dizionario LGBTQ +. Kay Jones, curatore principale della storia della comunità, ha dichiarato: “Sebbene non siamo in grado di riunirci fisicamente per il Mese della storia LGBT +, vogliamo unire le persone attraverso questo festival online che celebra le storie e le esperienze delle persone LGBT +, tra passato e presente. Stiamo ancora aggiungendo cose al programma online e speriamo di aggiungere altri elementi in sede una volta che potremo riaprire”.

Matt Exley, Learning and Participation Manager e Co-Chair of NML’s LGBT + Staff Network, ha dichiarato: “Un viaggio attraverso la storia LGBT + di Liverpool – dalla vita gay in mare aperto al moderno quartiere gay intorno a Stanley Street, credo sia gratificante e affascinante. Dalla terminologia e cronologia LGBT +, a interviste incisive e storie nascoste, questa raccolta di contenuti esamina le esplorazioni storiche e contemporanee della sessualità e del genere. Siamo particolarmente entusiasti di poter mostrare una serie di contributi dei membri della comunità LGBT + di Liverpool, rispondendo artisticamente alle persone, ai luoghi e agli eventi importanti della loro vita. Siamo anche orgogliosi di lavorare a stretto contatto con GYRO (Gay Youth R Out), il più antico gruppo giovanile LGBT + del Regno Unito, a un progetto per esplorare l’attivismo e catturare le loro speranze per il futuro”.

Fonte: GayTimes