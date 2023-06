Logan Brown: “Sono un uomo trans incinto ed esisto”

0:00 Ascolta l'articolo

Glamour UK ha dedicato la copertina del mese di giugno, Pride Month, alla comunità trans, con la gravidanza di Logan Brown, attivista incinto nonché compagno di Bailey J Mills, drag queen performer e star di TikTok, in primissima pagina.

Il 27enne sceneggiatore ha partorito a fine maggio, dando alla luce Nova Mills Brown. “Sono un uomo trans incinto ed esisto, quindi non importa quello che dicono perché sono letteralmente una prova vivente“, ha precisato Brown, intenzionato a “celebrare l’alleanza tra donne e persone trans attraverso le esperienze condivise, in particolare la gravidanza, l’assistenza sanitaria e il parto“.

Uscito il numero di Glamour UK, sia Logan che Bailey sono stati inondati dall’odio on line, con account che si sono accaniti sulla loro storia genitoriale, cedendo alla transfobia. NoHun, tiktoker britannico da oltre mezzo milione di follower, ha scritto privatamente a Mills per attaccare il suo fidanzato, continuando a scrivere sull’account di Brown “gli uomini non possono rimanere incinti“. Per giorni e giorni NoHun ha preso di mira Logan e la sua gravidanza, finendo per perdere follower.

“Penso che ciò che mi fa sentire bene come uomo trans è che chiunque io dica di essere è esattamente quello che sono. Nessuno potrà mai togliermelo. Ora posso crescere un bambino con la consapevolezza che potrò essere autenticamente se stesso e amare chi vuole; è davvero potente per me. Sono orgoglioso di essere trans“, ha ribadito Brown. “È orribile da dover affrontare, ma grazie alle cose che ho passato per arrivare dove sono ora apprezzo molto di più la vita. La vita è molto meglio di come era prima. Posso essere me stesso“.

