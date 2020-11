Lorenzo Fontana eletto capo del dipartimento “Famiglia e valori identitari” della Lega

Diventato ministro ad appena 38anni, nell’estate del 2018 Fontana fece così il suo debutto: “Le famiglie gay non esistono. Perché esistono le famiglie arcobaleno?“. Travolto dalle critiche, scrisse una lettera di suo pugno per sottolineare come “la rivolta delle élite non ci spaventa e non ci spaventa affrontare la dittatura del pensiero unico. Andiamo avanti con grande motivazione, abbiamo tanti progetti da attuare”. Fortunatamente così non è stato.

Accolto in Senato da Monica Cirinnà con una maglia delle famiglie arcobaleno, Fontana non si mosse di un passo, ribadendo come “matrimonio è tra mamma e papà, le altre schifezze non le vogliamo sentire. La famiglia che riconosciamo è quella sancita e tutelata dalla Costituzione“. Nell’agosto del 2018 un’altra proposta choc: “abroghiamo la legge Mancino, che sanziona l’incitazione alla violenza e alla discriminazione“. Quella stessa legge che il DDL Zan va ad ampliare per contrastare l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

Esattamente due anni fa, poi, come dimenticare lo spot leghista all’indecoroso Congresso della Famiglia, con tanto di patrocinio del ministero in mano proprio a Fontana. Poco prima del suo addio, ebbe l’ardire di applaudire “la processione di riparazione al Modena Pride”, per poi difendersi dalle accuse di omotransfobia con queste parole: “Ma quale omofobo, ho amici gay che mi apprezzano anche dal punto di vista fisico”. Dove siano costoro, non è dato sapere.