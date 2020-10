Los Fuertes, il drama gay cileno che punta gli Oscar 2021 – il trailer

Negli ultimi anni il cinema cileno è letteralmente esploso. Dopo l’exploit della cinematografia messicana, con premi Oscar del calibro di Alfonso Cuaron, Guillermo Del Toro e Alejandro González Iñárritu, anche il Cile è arrivato a vincere l’Oscar per il miglior film straniero grazie al meraviglioso Una donna fantastica di Sebastián Lelio, senza dimenticare quel Pablo Larraín che puntualmente fa impazzire i cinefili di tutto il mondo ma non l’Academy, che incredibilmente non l’ha ancora voluto celebrare con una più che meritata statuetta.

Nell’attesa, proprio dal Cile arriva Los Fuertes, drama a tinte gay dell’esordiente Omar Zuñiga, ben accolto dalla critica internazionale e in odore di rappresentare il cinema cileno agli Oscar del 2021. Los Fuertes racconta la storia di un architetto che, prima di recarsi in Canada grazie ad una borsa di studio, va da sua sorella nel sud del Cile per salutarla. Ed è qui che incontra un pescatore locale che gli fa mettere in discussione l’intero viaggio canadese. Perché i due, neanche a dirlo, si innamorano l’uno dell’altro.

Bellissimo il poster del film, premiato al L.A. Outfest, all’Out on Film e all’OUTshine Film Festival. Protagonisti Samuel González e Antonio Altamirano .