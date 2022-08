Lourdes Leon: la figlia di Madonna debutta con il singolo Lock&Key – VIDEO

3 min. di lettura

Si dice che la mela non cada troppo lontano dall’albero. In questo caso sembra essere proprio così, dopo che Lourdes Leon, la figlia di Madonna avuta con il ballerino cubano Carlos Leon, ha rilasciato a sorpresa un singolo che segna il suo debutto vero e proprio nel mondo della musica.

La giovane 25enne ha firmato il singolo Lock&Key, un inno e una celebrazione alla cultura del clubbing sulle note di un pop che sembra proprio erede di quello della madre. Insieme alla canzone è stato pubblicato anche un video musicale ambientato in alcuni quartieri più urban di New York, città dove Lourdes è cresciuta. L’artista ha scelto anche un nome d’arte: Lolahol.

In Lock&Key si ritrovano tanti riferimenti e citazioni alla cultura pop: da Open Your Heart di Madonna alle Polly Pocket fino a un possibile riferimento a Lady Gaga, con cui Lourdes potrebbe volersi staccare dalla decennale faida tra le due popstar.

Nonostante questo sia il primo vero singolo che pubblica, Lourdes ha già provato a cimentarsi nel mondo della musica comparendo nel coro di Superstar, una delle canzoni contenute nel dodicesimo album di Madonna, MDNA. E proprio mamma Madonna si è congratulata con la figlia dicendo di esserne molto orgogliosa tramite una stories su Instagram.

Lourdes, aka Lolahol, ha però detto di non sognare una carriera nell’industria musicale. Già in passato aveva affermato di non volersi fermare in una sola categoria e di voler spaziare nel mondo dell’arte. Ha già infatti una carriera avviata come modella, dopo essere diventata il volto della campagna di Marc Jacobs e aver sfilato per grandi nomi della moda sulle passerelle mondiali, compresa la Milano Fashion Week dello scorso anno.

In una recente intervista, ha parlato proprio di come non abbia una sola nicchia creativa: «Onestamente, gli attori mi infastidiscono davvero e non posso stare con loro. Per quanto riguarda la musica, so cantare. Semplicemente non mi interessa. Forse è troppo vicino a casa». Nonostante questo, tutte le strade rimangono aperte: Lourdes ha frequentato la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. Tra i suoi compagni di classe? Timothée Chalamet e Ansel Elgort.

Proprio in un’intervista a Vanity Fair Lourdes aveva parlato di come durante gli studi i due attori fossero nella sua cerchia di amicizie, oltre ad aver acceso i riflettori quando lei e Chalamet sono stati insieme per qualche tempo.

Negli interessi di Lourdes, però, c’è anche la danza, come si può già intravedere dal video di Lock&Key. Ha infatti frequentato anche un conservatorio di danza presso la SUNY Purchase acquisendo una grande padronanza di movimenti e flessibilità.

Non si sa molto di cosa Lourdes abbia in serbo per il prossimo futuro, per lei la privacy è fondamentale vista tutta l’attenzione mediatica riservata alla madre: «Sono stata giudicata sin dalla giovane età, ma penso che la privacy sia il motivo per cui sono riuscita a mantenere la calma e non trovarmi in un manicomio».

Per il resto, Lourdes Leon sta ancora cercando la sua strada e, viste le novità, non vediamo l’ora di vedere dove la porterà.

«Voglio capire chi cazzo sono prima di lasciare che qualcun altro provi a dirmi chi sono, sapete?»

