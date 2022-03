Luca Argentero manda in tilt Instagram con una sua foto da teenager

2 min. di lettura

Quanto erano belli gli Anni 90? Lo abbiamo capito troppo tardi, a ricordarcelo è Luca Argentero che ieri ha letteralmente mandato on fire Instagram dopo aver postato una foto in cui è adolescente. Argentero sta vivendo un momento d’oro, la seconda stagione di DOC nelle tue mani si è conclusa con un altro successo (30% di share e quasi 8 milioni di telespettatori) tanto che si parla già di una terza in cantiere. Ma the best is yet to come, direbbe qualcuno, sì perché l’attore torinese sarà protagonista nell’attesissimo adattamento seriale del film di Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti. Proprio l’anno scorso, la pellicola aveva festeggiato i suoi 20 anni al Festival di Venezia.

Maglione largo, jeans chiari, chioma ribelle e zaino in spalla, un viaggio nel passato vagamente nostalgico ma molto apprezzato dallə fan dell’ex gieffino. Non c’è che nulla da dire, Luca Argentero era già spaziale negli Anni 90, non che si facesse fatica a immaginarlo, ma la novità sta proprio nella condivisione di un ricordo personale. Argentero infatti è sposato con l’attrice Cristina Marino e poco si sa della loro vita privata, così come della figlia Nina Speranza nata nel 2020.

Le Fate Ignoranti uscì nelle sale il 16 marzo 2001 e portava sullo schermo la storia di Antonia (Margherita Buy), un medico specializzato nella ricerca per la cura dell’AIDS e di suo marito Massimo, scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale. Questo traumatico distacco la porta a scavare nella vita del marito fino a risalire alla sua relazione clandestina con Michele (Stefano Accorsi). Si spalanca così davanti ad Antonia un mondo popolato da nuove persone e da infiniti personaggi, realtà lontane e da lei sconosciute.

L’adattamento seriale (che internazionalmente sarà conosciuto con il titolo The ignorant Angels) è sempre firmato da Ferzan Ozpetek, in collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini, arriverà su Disney+ il 13 aprile. A dare voce alla sigla ci sarà una leggenda del panorama musicale: Mina, con il brano originale intitolato Buttare l’amore. Luca Argentero interpreterà proprio Massimo, mentre il ruolo di Michele è affidato a Eduardo Scarpetta. Nel cast ci saranno anche Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta) e Cristiana Capotondi nel ruolo di Antonia.

