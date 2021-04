Luca Argentero, tanti auguri al nuovo volto de Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek – la GALLERY

3 minuti di lettura

43 anni e non sentirli. Luca Argentero, con il passar del tempo, conserva ancora il suo fascino e quella bellezza che lo ha reso celebre agli occhi di tutti. E’ un divo che si destreggia tra piccolo e grande schermo, ma è anche uno tra gli uomini più sexy del cinema italiano. Ha un sorriso magnetico, occhi profondi come un mare in tempesta, un fisico atletico (quel giusto che non gusta) e un talento da vedere. Diventato un attore quasi per caso dopo la sua partecipazione al Grande Fratello del 2003, acquista notorietà agli occhi di tutti quando posa senza veli per il calendario della rivista Max.

Così bello, così di talento ma preferisce la compagnia femminile a quella maschile, ma è un personaggio smaccatamente LGBT, amato proprio perché si cimenta in ruoli diversi, anche in scene di baci con attori di richiamo. Nel giorno sul compleanno, che si festeggia il 12 aprile, celebriamo Luca Argentero attraverso i suoi successi e una gallery che trovate in cima al post.

Dopo il Grande Fratello una carriera in ascesa

Di lui sappiamo praticamente tutto. È molto attivo sui social, ed è una persona a cui piace viaggiare e visitare posti esotici. Lo provano le foto che sono visibili sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nasce a Torino da una famiglia molto umile e da ragazzo ha lavorato come barman in una discoteca, per laurearsi poi in Economia e Commercio nel 2004. Essenzialmente il Luca Argentero che abbiamo imparato a conoscere oggi lo dobbiamo al successo ottenuto alla terza edizione del Grande Fratello. Tutti sono rimasti folgorati dalla sua bellezza. Anche se, all’interno della Casa, ha fatto discutere il rapporto con Marianella Bargilli. Si è classificato terzo, e da lì in poi è cominciata la sua corsa al successo.

Non è stato però un puro caso la sua partecipazione al reality di Mediaset. Avrebbe partecipato al casting perché proposto da Alessia Ventura, cugina di Argentero e all’epoca ballerina di Passaparola (show di Gerry Scotti). Dopo il GF arrivano prime le fiction di Canale 5, come Carabinieri (è stato uno dei nuovi ingressi nella stagione 4), per trovare poi successo in Saturno Contro di Ozpetek in cui si lancia in un bacio appassionato con Pierfrancesco Favino.

Ma non è finita qui, recita in Solo un padre e nella commedia LGBT dal titolo Diverso da Chi?, in cui cade in un triangolo amoroso tra Claudia Gerini e Filippo Nigro. E per questo film vince anche un David di Donatello come Miglior attore protagonista. Inoltre viene diretto da Michele Placido in Il Grande Sogno e partecipa a Mangia, Prega e Ama con Julia Roberts. Recita anche a teatro e diventa giudice per due edizioni di Amici di Maria De Filippi. La sua popolarità, oramai, è alle stelle.

Oggi è tornato alla tv nella fiction Rai dal titolo Doc – nelle tue mani che è diventato un grande successo di pubblico. Inoltre, tornerà a recitare a recitare in tv nell’adattamento de ‘Le Fate Ignoranti’ di Ferzan Ozpetek. Oltre al David, ha vinto anche un Nastro d’Argento per la sua prova in Brave ragazze con Ambra Angiolini. Si è spostato una sola volta. Myriam Catania è stato il suo primo amore. E’ fidanzato con Christina Marino e nel 2020 è nata la loro prima figlia.