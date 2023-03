Madame era in piazza con le Famiglie Arcobaleno come normale cittadina

0:00 Ascolta l'articolo

Nella giornata di sabato 18 marzo, piazza della Scala a Milano ha accolto 10.000 persone per la protesta organizzata da Famiglie arcobaleno, Cig Arcigay Milano e Sentinelli di Milano contro l’attacco del governo Meloni alle famiglie arcobaleno. Molti esponenti politici e attivisti si sono mischiati alla folla, e non sono mancate anche le celebrità. Tra queste anche Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, che ha condiviso una foto sulle stories del suo account IG.

Senza porsi troppo alla ricerca di visibilità, Madame si è presentata alla protesta come cittadina, per sostenere la rivendicazione delle famiglie omogenitoriali di vedersi riconosciuti gli stessi diritti per quanto riguarda i propri figli. Francesca Calearo in arte Madame spesso si è esposta sul tema dei diritti civili, appoggiando le lotte della comunità LGBTQIA+, e lo ha fatto anche nella giornata di sabato con la sua presenza in piazza della Scala. Noi di Gay.it eravamo in piazza e abbiamo osservato la sua normale partecipazione come cittadina qualsiasi. L’unica cantante che abbiamo notato in piazza.

Nel frattempo si avvicina l’uscita del nuovo album della cantante, L’amore, prevista per il 31 marzo. Madame ha anche annunciato anche la prima data di quello che, presumibilmente, sarà un tour dedicato al nuovo album. Intanto, l’appuntamento è al Mediolanum Forum di Assago il 21 ottobre 2023. Dopo il tour del primo album, questa sarà la prima volta di Madame al Forum di Milano.

