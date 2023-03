Madame e le Famiglie Arcobaleno: “Tremendo e ingiusto negare di vivere la cosa più intima che esista”

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

“L’Amore”: il nuovo album di Madame che parla del sentimento più potente al mondo attraverso un linguaggio urlato, che scalpita per farsi sentire, ma che a tratti diventa docile e sussurrato.

L’amore che prende forme diverse, unite da un unico comune denominatore. E, nel parlarne, l’artista si esprime anche sul tema più caldo degli ultimi giorni: i diritti delle famiglie omogenitoriali, per la quale Madame si batte in prima persona.

Madame sulle famiglie omogenitoriali

“Sarò banale, ma ognuno è libero di amare chi vuole e se dall’amore vuole nascere un frutto è un’ingiustizia tremenda negare di vivere la cosa più intima e potente che esiste“.

Un concetto semplice, che non dovrebbe avere bisogno di spiegazioni. L’amore è tutto ciò che serve, la base su cui costruire. E allora perché, quando si parla di famiglie omogenitoriali, questa stessa base è la discriminante per decidere chi è degno di avere una famiglia e chi no?

L’Amore: l’attesa per il nuovo album di Madame è finita

Due anni di carriera e il primo concept album. Tema principale, l’amore, che viene esplorato attraverso una varietà di personaggi e situazioni. Il titolo stesso, con la maiuscola, non è una mera scelta stilistica.

«L’ho diviso in vari personaggi che parlano fra autobiografia, biografia, fantasia. C’è una distinzione tra la razionalità e la persona da una parte, la creatività e l’artista dall’altra. Nel titolo Amore ha la maiuscola come nei racconti medievali in cui era un personaggio e lo tratto come il nucleo di tutto, l’essenza, l’assoluto che ognuno declina a suo modo, anche in maniera tossica a volte».

Il linguaggio utilizzato nell’album è forte, sia nelle immagini che nelle scelte di vocabolario. Il che rende l’opera un puzzle tassellato di più significati, che chiede all’ascoltatore di lasciarsi sconvolgere.

«Ho scoperto la perversione delle parole. Non solo nel senso sessuale ma nella sua accezione latina di prendere un concetto e stravolgerlo. La poesia, amo Anne Sexton, è ciò che ci offre un punto di vista diverso, quindi perversione. Le mie canzoni sono una sfida per vedere la reazione di chi ascolta, per sedurlo o disturbarlo».

Viene esplorato anche il tema della sessualità, spesso in modo crudo, come nella canzone “Nimpha”, un ritratto spogliato da ogni velleità che dipinge e dà un volto a coloro che nascondono e provano vergogna verso il proprio modo di vivere il sesso, e come questo si riflette sull’amore verso sé stessi.

«Parla di una ninfomane per rappresentare tutte le persone con una sessualità pronunciata o reputata sbagliata che non si sentono amate dal prossimo. In tutto il disco cerco di fare luce su situazioni o persone di cui non si parla razionalmente, si sfocerebbe nel politico e nel sociale… e allora meglio scriverci una canzone».

In “Donna vedi”, Madame immagina di essere stata un uomo in una vita passata e gioca con gli stereotipi di genere in un brano che non teme di toccare temi controversi come gli stereotipi binari e la condizione della donna.

«Porto in luce gli stereotipi sulle donne e sul loro rispetto. Nonostante quello che scrivo a volte sia in contrasto con i pensieri la mia missione è valere come donna, vincere come donna».

“L’Amore” di Madame: la tracklist

Come voglio l’amore

Il bene nel male

Quanto forte ti pensavo

Nimpha – La storia di una Ninfomane

Il mio nuovo maestro

Donna vedi

Pensavo a… – Skit

La festa della cruda verità

Respirare

Milagro – A Matilde

L’onda – La morte del Marinaio

Se non provo dolore

Per il tuo bene

Avatar – L’Amore non esiste

© Riproduzione Riservata