‘Madres Paralelas’ di Pedro Almodovar, svelato il cast: ci sono anche Julieta Serrano e Rossy de Palma

In attesa di rivederlo con il corto The Human Voice, presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e trainato da Tilda Swinton, Pedro Almodóvar ha annunciato il cast dell’attesissimo ‘Madres paralelas’, suo nuovo film che andrà presto incontro alle riprese.

Al fianco della già svelata Penelope Cruz, al 7° film al fianco del regista, troveranno spazio Aitana Sánchez Gijón e Milena Smit, fresca di nomination ai Goya con No matarás. Ma non è finita qui, perché altre due muse del cinema almodovariano ritroveranno il gigantesco Pedro, ovvero Julieta Serrano e Rossy de Palma. La prima, 88enne, ha vinto il Goya come migliore attrice non protagonista grazie proprio a Dolor y gloria, ultimo film del regista. La mitologica Rossy, 56enne, deve di fatto tutto ad Almodovar, che scoprì e lanciò l’iconica “dama Picasso”. La legge del desiderio, Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Legami!, Il fiore del mio segreto, Gli abbracci spezzati e Julieta i film girati dalla de Palma insieme al regista, che ha voluto nel cast di questo Madres Paralelas anche Israel Elejalde, 47enne attore teatrale recentemente esploso in tv grazie alla serie spagnola Veneno, dedicata all’icona iberica transgender Cristina Ortiz Rodríguez.

Almodóvar ha così parlato della sua nuova fatica: “Torno all’universo femminile, alla maternità, alla famiglia. Parlo dell’importanza degli antenati e dei discendenti. L’inevitabile presenza della memoria. Ci sono molte madri nella mia filmografia, quelle che fanno parte di questa storia sono molto diverse”. “Come narratore, le madri imperfette mi ispirano di più in questo momento. Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón e la giovane Milena Smit interpreteranno le tre madri del film, accompagnate da Israel Elejalde come protagonista maschile. Avrò anche la collaborazione delle mie adorate Julieta Serrano e Rossy de Palma. Le madri parallele saranno un dramma, intenso. O almeno così spero”.

Nel corso della sua clamorosa carriera, Almodovar ha vinto 2 premi Oscar, due Golden Globe, 6 European Film Awards, un premio per la regia e uno per la sceneggiatura al Festival di Cannes, il Premio Osella alla Mostra del Cinema di Venezia, 9 Goya, 2 David di Donatello, 5 BAFTA, 2 César e una miriade di altri riconoscimenti.