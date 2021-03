Madrid, brutale aggressione omofoba in metro al grido “fr*cio”

< 1 minuto di lettura

Tutto il mondo è paese, purtroppo, quando è l’odio nei confronti della comunità LGBT a venire a galla. La scorsa settimana sulla linea 5 della metropolitana di Madrid in direzione Casa de Campo, Axel, ragazzo gay di 25 anni, è stato aggredito da un 30enne. A denunciare l’accaduto l’associazione Acròpoli, con le immagini del volto insanguinato della vittima che hanno scioccato il Paese.

Il 30enne, inspiegabilmente, ha iniziato a insultarlo, gridandogli “fr*cio”, “figlio di putt*na”. Non contento gli ha dato un pugno in faccia, rompendogli gli occhiali, con immediate ferite su zigomi e guance. Poi gli ha tirato un secondo pugno, parato dal 25enne con il proprio braccio.

Axel ha chiesto aiuto ma nessuno dei presenti è venuto in suo soccorso. L’aggressore è sceso alla fermata successiva, scappando, mentre il 25enne ha denunciato tutto alle guardie di sicurezza una volta arrivato alla stazione di Aluche. Soccorso ad Alcorcón, è stato medicato con 4 punti di sutura sullo zigomo.

Rubén Lopez, direttore dell’Osservatorio di Madrid contro la LGTBIfobia, ha sottolineato come “la LGTBfobia è ancora presente a Madrid. Il fatto che siamo gay continua a infastidire una parte della società al punto da colpirci per il semplice fatto di credere che lo siamo. Ecco perché l’educazione al rispetto è essenziale per sradicare questi comportamenti”. L’Osservatorio di Madrid contro la LGTBIfobia ha già registrato 23 episodi di omofobia in questo 2021 da poco iniziato. Solo nella capitale.