Manager polacco di Ikea licenzia dipendente omofobo (ma è lui a rischiare la prigione)

Un responsabile delle risorse umane in una filiale polacca di IKEA potrebbe finire in prigione dopo essere stato accusato di discriminazione religiosa. L’uomo aveva infatti licenziato un dipendente, noto solo come Tomasz K., che aveva pubblicato versetti biblici omofobici sull’intranet del personale, inneggiando alla morte delle persone omosessuali e rifiutandosi di rimuoverli.

Questi i due versi della vergogna: “Guai al mondo per gli scandali. Sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare”, e “Se un uomo giace con un maschio come fa con una donna, hanno commesso tutti e due un abominio: saranno messi a morte entrambi. Il loro sangue ricadrà su di loro” (- Levitico 20:13.).

Un procuratore ha affermato che i diritti religiosi del dipendente licenziato potrebbero essere stati violati e che il responsabile delle risorse umane che lo ha licenziato potrebbe essere condannato a una multa o fino a due anni di reclusione, nel caso in cui venisse condannato. Un portavoce del Gruppo Ingka, che possiede la maggior parte dei negozi IKEA, ha pubblicamente preso le difese del manager, dicendo: “Come datore di lavoro, forniremo tutto l’aiuto e il supporto al nostro dipendente incaricato“.