Milano, aggressione omofoba a Marco Mazzei: “Parli come un gay del ca*zo”

Milano non è certo conosciuta per la sua viabilità impeccabile. Elemento aggravato dalla maleducazione di alcuni praticanti di “sosta selvaggia”, ovvero l’abitudine di lasciare l’auto dove capita, specialmente la sera, in cui i controlli sono meno frequenti.

Ed è proprio in una delle strade più centrali e strette di Milano che ieri una fila di auto sono state lasciate letteralmente sui marciapiedi, impedendo il traffico pedonale all’uscita di un locale in cui si stava svolgendo un concerto di musica classica.

Da qui, la rabbia e l’indignazione di un cittadino, che avvisa gli automobilisti diretti verso le loro macchine l’arrivo imminente dei vigili. In molti lo ignorano, alcuni gli lanciano qualche insulto ma passano oltre, tranne uno.

Un apparentemente distinto sessantenne si avvicina all’uomo, e comincia a minacciarlo e ingiuriarlo. “Ti spacco la faccia, vieni dietro l’angolo che ti faccio vedere”. E poi, i proverbiali “gay del cazzoo e fr***o di merda”.

“Ripensandoci a freddo ho pensato che è il controsenso più grande: persone che trascorrono una serata facendo una cosa bellissima, ascoltando musica in un posto magnifico, ma che poi sono incivili nella migliore delle ipotesi, aggressivi e omofobi nella peggiore” ha dichiarato l’aggredito.

Marco Mazzei, però, non è un cittadino qualunque. È consigliere del comune di Milano, in lista civica con Beppe Sala nonchè presidente della commissione Mobilità Attiva e Accessibilità. Collabora inoltre con l’associazione Massa Marmocchi, che incoraggia I giovani ad utilizzare la bicicletta per recarsi a scuola.

E ultimo, ma non ultimo, è un fervente attivista dei diritti LGBTQIA+. L’episodio di ieri, quindi, è in contrasto con tutto ciò che Mazzei rapprsenta.

“Sto tornando a casa a piedi dalla risonanza fatta al Policlinico – scrive Mazzei in un post su Facebook – . Arrivo al Conservatorio, c’è una serata, tanti ragazzi e famiglie. Su via Bellini una lunga fila di automobili, automobili importanti, diciamo, posteggiate con due ruote sul marciapiede: il passaggio è stretto, a volte difficile, per una persona in sedie a rotelle sarebbe impossibile“.

Da lì, l’alterco. Mazzei osserva l’ennesimo maleducato in procinto di parcheggiare sul marciapiede, e, spazientito, lo minaccia di chiamare i vigili. Il sostegno arriva subito: una ragazza dall’altra parte della strada fa lo stesso.

Tuttavia, altre persone non sono della stessa idea. Intimano ai due di farsi i fatti loro, che chiamare i vigili non serve a niente etc. E proprio in questo momento, l’aggressore fa la sua comparsa.

“Un signore distinto sui 60 anni mi viene incontro e ricomincia con il cosa vuoi, fatti i fatti tuoi, io gli rispondo che è un maleducato e un incivile. “Vieni qui che ti spacco la faccia”, “andiamo dietro l’angolo che ti ammazzo di botte. Parli anche come un gay del cazzo“.

Ma Mazzei non si fa intimidire, e risponde a tono. Reazione che fa partire gli insulti omofobi e le minacce – a vuoto, perchè dopo qualche minuto il leone decide di risalire sulla sua Audi ed andarsene prima dell’arrivo delle autorità.

Mazzei ha però tutta l’intenzione di sporgere denuncia. Si è appuntato la targa, ed è andato oggi a chiedere una visura per risalire al proprietario. Nella speranza di riuscire a rintracciarlo in breve tempo.

