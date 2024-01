Mare Fuori 4 e le confessioni d’amore “proibito” di Milos e Cucciolo

4 min. di lettura

Mare Fuori 4 uscirà il 1° Febbraio e vi avevamo già anticipato alcuni cenni di trama. Su RaiPlay è ora disponibile Mare Fuori #Confessioni. Pubblicate due giorni fa, le clip sono cibo prelibati per i fanatici della serie sul carcere minorile più famoso al mondo. Le storie sono raccontate senza la censura imposta dalla sceneggiatura e i giovani interpreti esplorano così le sfaccettature dei propri personaggi, raccontati in prima persona come fossero reali.

Lo scopo della mini-serie è scoprire chi è il ragazzo che sta dietro il crimine commesso, si spiega nell’incipit di ogni episodio.

Ascoltiamo la formazione criminale di Filippo detto anche O’Chiattilo, dal racconto di Nicolas Maupas. Valentina Romani dà voce ai sentimenti della sua Naditza, Maria Esposito fa parlare Rosa Ricci con l’afflato shakesperiano che tinge di toni da tragedia la sua relazione con Carmine Di Salvo interpretato da Massimiliano Caiazzo e via discorrendo (presente anche Domenico Cuomo e il suo Gianni in arte Cardiotrap).

Attrici e attori sono così chiamati a dare voce al proprio personaggio, che davanti alla cinepresa descrive le intenzioni, i moti interiori, i percorsi emotivi del proprio personaggio.

Perché siamo su Gay.it, la nostra attenzione è andata subito all’approfondimento sull’amore che viene definito “proibito” fin dal titolo tra Cucciolo, interpretato da Francesco Panarella, e Milos, interpretato da Antonio D’Aquino). Sull’uso dell’attributo “proibito”, si immagina che il riferimento sia allo stigma che un amore omosessuale riceve dalla cultura carceraria.

La succosa, pericolosa, intrigante storia d’amore tra Cucciolo e Milos era definitivamente scattata tra i vapori delle docce del carcere (ma c’era stato già uno scambio di sigarette in cortile), con quel bacio tra Milos e Cucciolo che avevamo definito un vero e proprio Mare Fuori.

Negli episodi di Mare Fuori 3, Milos e Cucciolo si conoscono in carcere. Dopo i primi screzi dettati dalla cultura machista carceraria, tra loro scatta un interesse che li porterà man mano ad avvicinarsi, fino ad entrare in intimità e ad affrontare una reciproca attrazione di eros e amore.

C’è una storia gay bellissima in “Mare Fuori 3”, come anticipato tempo fa. Una storia che culmina in un bacio tra due minorenni in odor di camorra. Una storia costruita, come è nello stile di scrittura della serie tv di RaiPlay, grazie a una ramificazione di flash back paralleli, spezzoni di vita regressa di due ragazzi gay, assediati dalla ferocia camorristica nel carcere minorile di Napoli. Ragazzi gay adolescenti, assai diversi tra loro, Cucciolo e Milos arrivano al bacio negli… (continua >)

Negli approfondimenti di Mare Fuori #Confessioni l’amore tra Milos e Cucciolo, appellato nel titolo delle clip come “amore proibito”, viene approfondito attraverso il racconto in prima persona degli stessi Milos e Cucciolo in 4 distinti episodi della durata di circa 7-8 minuti ciascuno. Sono presenti anche le testimonianze di altri personaggi vicini ai due ragazzi, come Micciarella, fratello di Cucciolo, e Luna, ragazza trans con la quale Milos aveva una relazione affettiva prima di entrare in carcere.

Milos è stato arrestato pur non avendo commesso alcun crimine, proprio per proteggere Luna. È infatti l’unico protagonista realmente innocente della storia. Ed è proprio da Milos che parte il primo dei quattro episodi dedicati alla sua storia di amore proibito con Cucciolo.

“Mi chiamo Milos, tutti mi chiamano o’zingariello“. Quindi è la volta di Luna “Ho vent’anni, stavo serenamente lavorando una mattina e trovo questo ragazzo che entra in negozio…“. Quel ragazzo è Milos e presto finirà nell’IPM (istituto penitenziario minorile) di Mare Fuori pur di proteggere Luna. Nel carcere conoscerà Cucciolo: “Quello che ho pensato quando ho visto Cucciolo è stata una boccata d’ossigeno” spiega il ragazzo nella toccante auto-confessione che fornisce una vivida fotografia di come l’attore D’Aquino ha inteso interpretare il suo personaggio.

Sarà poi la volta di Cucciolo. L’attore Francesco Panarella dà voce alle intenzioni ideali del personaggio, così: “Io non ho problemi con me stesso. Lo direi a tutti, che ca*** me ne frega. Poi non è detto che tutti capiscano, anzi. Per il momento ho altre cose a cui pensare, ho altri pensieri, altre responsabilità”.

Milos a sua volta parlerà di quanto l’amore segreto con Cucciolo lo opprima in un ambiente come quello del carcere. Secondo la confessione del ragazzo, la mentalità machista del carcere sembra non dare possibilità alla sua omosessualità: “L’ho capito subito, appena l’ho visto (Cucciolo ndr): sono cose che si capiscono. Basta uno sguardo. Ho pensato ‘Forse lui mi può salvare, può darmi un po’ di libertà rinchiuso in una cella”. Cucciolo da parte sua condivide una certa comprensione verso i pregiudizi di suo padre.

In attesa di capire come si evolveranno le storie di Mare Fuori e se e come l’amore tra Cucciolo e Milos avrà spazio nella sceneggiatura della quarta serie, le Mare Fuori #Confessioni sono disponibili su RaiPlay e ci rimettono in contatto con le intenzioni profonde di ogni personaggio.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.