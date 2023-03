0:00 Ascolta l'articolo

Francesco Panarella, meglio noto come Cucciolo, soprannome di Luigi Di Leo, è un attore di origini partenopee che negli ultimi mesi ha conquistato il cuore del grande pubblico – e soprattutto quello della comunità LGBTQ+ – grazie alla sua partecipazione alla terza stagione della serie tv Rai da record di ascolti Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di un 17enne finito in carcere per conto della camorra.

Ma cosa sappiamo di Francesco Panarella e della sua vita privata? Scopriamolo insieme…

Francesco Panarella: chi è e cosa sappiamo di lui?

Nato a Napoli il 26 maggio 2001, Francesco ha sviluppato la sua passione per la recitazione sin da giovanissimo tanto da aver intrapreso in adolescenza un percorso di formazione presso la scuola di cinema di Napoli. Attualmente fa parte dell’agenzia di cinema con sede a Roma, Studio emme, specializzata nella gestione artistica.

Il suo debutto sui set delle grandi produzioni televisive è avvenuto proprio con la terza stagione di Mare Fuori dove egli interpreta il ruolo di un ragazzo omosessuale che, cresciuto senza una madre e un padre, è costretto a prendersi cura del fratello minore e ad affrontare situazioni difficilissime come l’uccisione del suo ex fidanzato proprio per via delle sue preferenze sessuali.

Anche lui, come il personaggio che interpreta nella serie tv disponibile su Rai Play e Netflix, è cresciuto soltanto con la madre – che è un commissario di polizia – e la sorella maggiore che da sempre lo hanno supportato nella sua passione per le arti. Sin da giovanissimo, infatti, come dichiarato dallo stesso attore, Francesco ha sempre avuto la propensione per la recitazione ma anche per la musica.

“Io sono cresciuto sin da quando ero bambino in un ambiente in cui si raccontavano sempre storie e quindi sono cresciuto con questa tendenza allo sfuggire dalla realtà mediante vari metodi, vari approcci. Uno di questi erano i racconti. Poi ci sono anche i film e la musica”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Mattina Live, il morning show in onda su Canale 8 condotto da Mariù Adamo.

“Da bambino ancora prima di parlare – questo me lo ha raccontato mia sorella – tendevo a percuotere le mani un po’ ovunque a ritmo e quindi notata questa mia propensione al ritmo ho deciso di introdurmi al mondo delle percussioni e poi sono passato alla batteria. Sono cresciuto con gli occhi fissi su Jimmy Sullivan, un batterista”, ha proseguito Francesco nell’intervista in cui, ancora stupito e emozionato per le luci puntate sul proprio operato, ha raccontato di come ha deciso di intraprendere la sua carriera nel mondo del cinema.

Francesco Panarella: quando è nata la sua passione per il cinema?

“Ho deciso di esprimermi artisticamente a 360° quindi a un certo punto durante il mio percorso di crescita ho detto, ‘ma sai che ti dico, visto che ci sono tanti modi per evadere dalla realtà recitare è sicuramente uno dei più belli, quindi perché non provarlo'”, ha dichiarato sempre in occasione della sua intervista ai microfoni di Mattina Live.

E così, da quel momento, con studio e dedizione, ha preso il via la carriera cinematografica di Francesco Panarella che presto tornerà in video non solo nel ruolo di Cucciolo nella quarta stagione di Mare Fuori – con il proseguo della sua storia d’amore con Milos – ma anche in un cortometraggio prodotto dalla 8 mm Cinema in cui potremmo vederlo accanto al suo amico e collega Alessandro Orrei.

Francesco Panarella: i progetti futuri per il “Cucciolo” di Mare Fuori

Come dichiarato dallo stesso Francesco Panarella, però, nonostante il successo raggiunto grazie alla sua partecipazione nella serie Mare Fuori, nel suo futuro c’è ancora spazio per parecchia sperimentazione e molto studio. Proprio per questo motivo, anche grazie alla conoscenza approfondita della lingua inglese, tra i suoi sogni c’è anche quello di sbarcare in America per recitare magari in un’importante produzione internazionale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Francesco Panarella – per la gioia di tutti i suoi fan – ha dichiarato di essere single. Stando alle sue dichiarazioni, nonostante abbia interpretato il ruolo di un ragazzo omosessuale, i suoi interessi propenderebbero più verso l’universo femminile anche se si è ritenuto orgoglioso di poter portare in scena, a maggior ragione in un contesto come la Rai, il suo personaggio.

Forse, anche per via di questo suo ruolo, Francesco è seguitissimo sui social dove al momento conta ben 85 mila follower che ogni giorno lo seguono nelle sue avventure e interagiscono sotto i suoi post.

Insomma, non ci resta che augurargli un futuro prospero di belle opportunità e noi siamo certi che sentiremo ancora a lungo parlare di lui. In bocca al lupo Francesco!

