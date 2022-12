Marie Antoinette è una regina queer nella nuova serie BBC, il trailer

0:00 Ascolta l'articolo

Ultima regina di Francia dell’ancien régime, Maria Antonia Giuseppa Giovanna d’Asburgo-Lorena, nota semplicemente come Maria Antonietta, continua ad affascinare tv e cinema, con una nuova serie targata BBC in uscita nel 2023. Allo script abbiamo Deborah Davis, acclamata sceneggiatrice del meraviglioso La Favorita e ora di ritorno tra i reali con una nuova regina queer. Dopo il trittico Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz ecco infatti arrivare la 30enne attrice tedesca Emilia Schule, qui nella Francia pre-rivoluzionaria del 1770, nei panni di una Maria Antionetta che si è appena unita alla corte di Versailles, dinanzi ad un Paese sull’orlo della rivoluzione.

Nel primo breve trailer della serie, che ricostruirà gli ultimi tumultuosi anni di vita di Maria Antonietta, vediamo la regina baciare una donna. Una regina queer, con potenziale flirt da condividere con Madame Du Barry, ultima favorita di Luigi XV di Francia.

Una rilettura della storia probabilmente pop, come già accaduto nel 2006 con l’omonimo film di Sofia Coppola e più recentemente in tv con l’ottima The Great con Elle Fanning, liberamente basata sull’ascesa come imperatrice di Caterina II di Russia.

Nel cast di Marie Antoinette troviamo non solo Emilia Schüle bensì anche James Purefoy, che intrpreterà Luigi XV, e Louis Cunningham, ovvero Luigi XVI. Spazio poi a Jack Archer e Jasmine Blackborow, potenziale amante della regina negli abiti di Maria Teresa Luisa di Savoia, nota soprattutto con il titolo di Principessa di Lamballe, e Gaïa Weiss, ovvero Madame Du Barry.

La serie di otto episodi andrà in onda su BBC Two il 29 dicembre, con tutti gli episodi disponibili su BBC iPlayer a partire da quel giorno. Il primo trailer, nel frattempo, ha scatenato i soliti gruppi reazionari, infastidi da una potenziale riscrittura della storia, che vedrebbe Maria Antonietta bisessuale.

Il Telegraph ha pubblicato un articolo in cui ha criticato la decisione di includere questa chiave di lettura della regina, citando vari storici che l’hanno definito addirittura calunniosa. Peccato che esistano prove storiche con opuscoli che raffigurano Maria Antonietta con donne, usati proprio per calunniare la regina francese. Da secoli, non a caso, si discute dell’eventuale bisessualità di Maria Antonietta, grazie anche al ritrovamento di alcune lettere appassionate e sincere scambiate con Lamballe .

Nel 18° e 19° secolo, non a caso, le donne si domandavano se sentissero la “voce di Maria Antonietta”, proprio per capire se fossero lesbiche o queer.

