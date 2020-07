Martha McCabe, la nuotatrice canadese fa coming out: “Sono lesbica”

30enne nuotatrice canadese, 9 anni fa medaglia di bronzo sulla distanza dei 200m rana ai campionati mondiali di Shanghai, Martha McCabe, vista anche ai Giochi Olimpici del 2012 e del 2016, ha fatto coming out con la CBC.

Martha ha rivelato di aver conosciuto almeno 10 nuotatori/nuotatrici nel giro della nazionale canadese che si identificano come LGBT, e ben 30/40 quando ha gareggiato a livello universitario. “Per me, il nuoto era il mondo”, ha spiegato la McCabe. “Certo, conoscevo probabilmente un paio di lesbiche fuori dal nuoto, ma prestavo pochissima attenzione alla mia vita fuori dal nuoto. Le persone che guardavo erano in piscina. Le persone di cui mi circondavo e che avevano la mia piena attenzione erano nel nuoto. Penso che se ci fosse stata una nuotatrice dichiaratamente lesbica in quella cerchia, qualcuna da prendere ad esempio, sarebbe stata più semplice. Non essendoci delle nuotatrici davvero famose dichiaratamente lesbiche, è stato tutto più difficile da metabolizzare”.

Martha si è augurata di poter essere ora d’esempio, per i giovani LGBT che temono il coming out: “Voglio essere un esempio per le giovani nuotatrici e aiutare quelle che stanno lottando con tutto questo, in modo che possano vedere quanto sia normale. I genitori devono capire che tutto questo è normale. I bambini tutto questo non lo vedono, e quando non lo vedi diventa un ostacolo difficile da superare. Sono sicura che non avendolo mai visto da adolescente, il pensiero non mi è mai passato per la testa. Non ho messo in dubbio le norme che la società aveva costruito intorno a me, perché non avevo nemmeno realizzato che c’era qualcosa da mettere in discussione “.