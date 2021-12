Matteo Salvini contro la Vergine Maria barbuta di Riccardo Simonetti: “Un vergognoso insulto”

2 minuti di lettura

“Se ignoriamo il fatto che Gesù non fosse bianco, potremmo anche credere che la Vergine Maria avesse la barba, perché no?”. A porsi il quesito su Siegessäule Magazine, mensile queer berlinese, l’artista italiano ma ormai tedesco d’adozione Riccardo Simonetti, apparso sulla copertina dell’ultimo numero negli abiti della Vergine con barba e il bambinello in braccio.

“Non si tratta per me di schernire le persone a causa della loro fede, ma di ricordare loro che nelle storie bibliche ci sono così tanti punti di domanda“, ha precisato l’artista queer, ambasciatore speciale Lgbt+ dell’Unione Europea. “Se Maria era vergine e ha avuto un figlio senza rapporti sessuali, allora possiamo immaginarla in egual modo come una persona non conforme dal punto di vista del gender. Chiunque può rivedersi in lei! Nessuno di noi hai il diritto di avere il monopolio su una determinata immagine di Dio!“.

L’ultradestra conservatrice è immediatamente partita all’attacco di Signoretti. L’eurodeputato di Vox Jorge Buxadé ne ha chiesto il licenziamento, dal ruolo di ambasciatore Lgbt Ue. Dall’Italia Matteo Salvini ha immediatamente preso la palla al balzo per tuonare: “Ma possibile che certa gente non riesca a rispettare nemmeno la Vergine Maria e il Santo Natale? Non è una simpatica provocazione, è un vergognoso insulto“, ha scritto sui social il leader leghista, condividendo un articolo de IlGiornale che ha etichettato il tutto come “provocazione choc“.

Lo stesso Salvini, che nei giorni scorsi ha equiparato la GPA al nazismo, a fine novembre aveva tuonato contro la Commissione Europea, che aveva sconsigliato riferimenti a genere e religioni con il decalogo Union of Equality, destinato ad uso interno e al fine di orientare le comunicazioni nel rispetto di ogni individuo. “Maria, Giuseppe, W il Natale“, cinguettò all’epoca l’ex ministro dell’Interno. “Sperando che in Europa nessuno si offenda“. Un tweet presto diventato virale, perché in molti avevano sottolineato la natura assai poco ‘tradizionale’ della famiglia condivisa dal leader leghista.