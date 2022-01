Max Parker e Kris Mochrie si sposano, la romantica proposta di nozze dei due bellissimi attori – VIDEO

3 minuti di lettura

Fratelli sul piccolo schermo e a breve sposi. Max Parker e Kris Mochrie, attori britannici che interpretavano i fratelli Luke e Lee Posner nella famosa soap britannica Emmerdale, si sono ufficialmente fidanzati nel weekend. Innamoratisi sul set nel corso del 2020, e da un anno e mezzo dichiaratamente gay, Parker e Mochrie si sono concessi una romantica proposta di nozze in spiaggia.

È stato Max a proporsi a Kris, come annunciato da entrambi sui social. Parker ha pubblicato un paio di foto, insieme a un video della proposta vera e propria: “Si merita il mondo, ma il meglio che potessi fare era promettergli il mio cuore. HA DETTO SÌ! Il momento più felice della mia vita“, ha scritto Max.

“Quella meravigliosa anima, che è anche il mio migliore amico, mi ha chiesto di sposarlo nella giornata di ieri. Non posso neanche spiegare quanto sia felice“, ha rilanciato Kris. “Lo amo oltre le parole, ridiamo ogni singolo giorno e sono così grato che sia entrato nella mia vita. Non ne avevo idea! Ma è semplicemente perfetto. Grazie per quello che ci ha uniti, la nostra incredibile famiglia e i nostri amici. E l’incredibile amore da parte di tutti voi. Sono un ragazzo molto fortunato. CI STIAMO SPOSANDO!!!!!“.

A corredo le immagini della proposta, con annesso video. Migliaia i like ricevuti, così come i commenti. Galeotto fu il set di Emmerdale, soap inglese che va avanti da oltre 9000 puntate. A fine 2020, dopo i rumor diffusi dal tabloid The Sun, Max aveva confermato la propria omosessualità: “Penso che in questo preciso momento storico possa essere solo davvero bello essere se stessi. E penso che sia per questo motivo che ora è un buon momento per fare coming out“. “Penso che molte persone facciano coming out in fasi diverse“, concluse Parker. “Si dichiarano ai loro amici, ai loro genitori, alla famiglia. Quello che ho trovato più difficile, nel mio caso, è stato probabilmente fare coming out con me stesso. Immagino che sia per questo che sono qui, è un po’ come la fase finale del mio non accettarmi, perché sono davvero felice di quello che sono diventato, ora è più comodo parlarne. È stato spaventoso, ma ora mi sento a mio agio sapendo che sono gay.”

Un anno dopo, Max ha chiesto all’amato Kris di sposarlo.

