Max Parker conferma i rumor: “Sono gay e sto insieme a Kris Mochrie”

Dopo i rumor dei mesi scorsi, il bellissimo Max Parker ha confermato di far coppia con Kris Mochrie, suo collega di set nella famosa soap britannica Emmerdale, dove i due attori interpretano due fratelli. Parker, intervistato da Attitude, ha così fatto coming out.

Il tabloid britannico The Sun aveva fatto outing nei confronti di entrambi, parlando di una relazione in essere, per quanto Parker abbia incontrato Mochrie sono nel corso dell’ultimo giorno di riprese di quest’ultimo, ovvero prima che il personaggio da lui interpretato venisse ucciso. In realtà i due attori non hanno mai condiviso il set nello stesso momento, ma quel giorno è bastato per far sbocciare l’amore.

“Alcune cose sono uscite sulla stampa e questa è la loro versione della mia storia, ma non ho mai avuto modo di raccontare la mia“, ha precisato Max. “Penso che in questo preciso momento storico possa essere solo davvero bello essere sè stessi. E penso che sia per questo che ora è un buon momento per fare coming out“.

Parker è cresciuto a Greater Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Negli anni ’90, da adolescente, l’unica cosa bella da fare “era avere una ragazza e giocare a calcio“. Max ha fatto entrambe le cose, con i genitori pronti a sostenerlo anche dinanzi ad un coming out. Nonostante questo, si è trasferito all’età di 16 anni e ha iniziato ad avere esperienze sia con uomini che con donne nella tarda adolescenza.

“Volevo solo uscire, divertirmi e incontrare persone con cui non ero mai stato veramente in contatto prima”. “Penso che i miei genitori sapessero che ero scappato perché gay, ma non volevo che lo pensassero, quindi vivevo una specie di battaglia con me stesso. Uno dei motivi principali per cui mi ci è voluto un po’ di tempo per fare coming out è perché i miei genitori mi hanno sempre detto, “Sai, se sei gay puoi dircelo”, ma io sono davvero testardo e volevo dimostrare quanto si fossero sbagliati, quindi stavo cercando di dimostrare a me stesso che “No no, si sbagliano, non sono gay“.

A 18 anni Max si è dichiarato bisessuale con alcuni amici intimi. Un paio d’anni dopo, ha iniziato a frequentare una donna ed è stato insieme a lei per sette anni. A quel punto ha iniziato ad uscire soprattutto con i ragazzi. Quando i rumor su di lui e Mochrie sono usciti sui tabloid, Parker ha iniziato a preoccuparsi per i nonni, perché non volevano che lo scoprissero in quel modo. Ma sua nonna l’ha anticipato, mandandogli un messaggio con scritto “va tutto assolutamente bene, siamo contenti che tu sia felice“.

“Penso che molte persone facciano coming out in fasi diverse“, ha concluso Parler. “Si dichiarano ai loro amici, ai loro genitori, alla famiglia. Quello che ho trovato più difficile, nel mio caso, è stato probabilmente fare coming out con me stesso. Immagino che sia per questo che sono qui, è un po’ come la fase finale del mio non accettarmi, perché sono davvero felice di quello che sono diventato, ora è più comodo parlarne. È stato spaventoso, ma ora mi sento a mio agio sapendo che sono gay.”