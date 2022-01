Chiede di sposarlo al fidanzato cheerleader durante una partita di football, le foto

2 minuti di lettura

Una bellissima proposta di matrimonio ha preso forma al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, mentre gli Atlanta Falcons stavano giocando contro i New Orleans Saints. Da qualche anno i Falcons hanno tre cheerleader uomini nella loro squadra di cheerleader. Proprio uno di questi, Ben, è stato colto di sorpresa dal suo amato Dominic, che ha approfittato della partita per proporsi.

Davanti alla squadra di cheerleader al completo, Dominic si è inginocchiato al cospetto di Ben, scioccato dalla sorpresa, per chiedergli la mano. Fortunatamente ha risposto di sì.

Dominic è originario dell’Arkansas e si è trasferito ad Atlanta dopo essersi diplomato alla scuola per infermieri. Ben è invrece originario di Austin, Texas, ma è cresciuto ad Atlanta. È alla sua seconda stagione come cheerleader dei Falcons. Ma è di fatto un hobby. Quando non è in campo, Ben lavora come analista finanziario per una grande società di consulenza. I due stanno insieme da poco più di due anni.

“Speriamo di sposarci la prossima estate!”, ha dichiarato Dominic. “Ma la data è ancora provvisoria. Benjamin è rimasto completamente sbalordito dalla proposta. Non aveva idea cosa stesse succedendo. Il suo allenatore e i compagni di squadra sono stati di grande supporto, così come l’intera organizzazione dei Falcons”. Le immagini Instagram, che parlano da sole nel mostrare la contentezza di entrambi e lo stupore di Ben, sono presto diventate virali.

© Riproduzione Riservata